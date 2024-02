Zdroj: Deník

Data, která zpracovala organizace Cermat za posledních pět let, ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Obecně přitom platí, že průměrné výsledky žáků v češtině jsou lepší než v matematice. Celorepublikový průměr pro češtinu je 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně.

Nejméně se daří dětem v regionech ze severozápadního pohraničí. V okrese Český Krumlov je průměrná úspěšnost v matematice 38,5 %, v českém jazyce 52,9 %.

V okrese si nejlépe, pokud jde o procentuální úspěšnost žáků z 9. tříd u tzv. jednotné přijímací zkoušky, která byla v Česku zavedena v roce 2017, vedou školy v Brloze, resp. v Křemži, v prvních pětkách se umístily také školy ve Velešíně, v Benešově nad Černou, ve Chvalšinách, v Besednici, v Malontech a v Horní Plané. V čem spočívá jejich tajemství?

Třetina úspěchu je správně pochopit zadání

Podle Jiřího Tháma, ředitele ZŠ a MŠ Křemže, která je na tom co do úspěšnosti svých absolventů nejlépe v okrese v českém jazyce a pátá v matematice, jde hlavně o trénink. „Posilujeme také čtenářskou gramotnost, protože porozumět otázkám a správně pochopit zadání, to je třetina úspěchu,“ vysvětlil. „Možná že jinde přípravy na přijímací zkoušky trochu podceňují. My máme za to, že je důležité v tom děti podporovat, a snažíme se je připravovat průběžně.“

V Křemži s dětmi píšou na zkoušku přijímačky jak z češtiny, tak z matematiky. Využívají k tomu i starší testy, které jsou k dispozici na stránkách Cermatu. „Testy děláme ve škole v rámci výuky, děti ale mají také možnost chodit na speciální přípravu.“

Že si škola ve srovnání s ostatními vede dobře, v Křemži dobře vědí. „Nechali jsem si od Cermatu poslat globální výsledky. Neřešili jsme přesné pořadí, ale viděli jsme, že jsme ve vyšším průměru, což nás moc těší,“ uzavřel Jiří Thám.

TOP5 škol na Českokrumlovsku v úspěšnosti v matematice:

1. ZŠ a MŠ Brloh (47,76 %), 2. ZŠ Velešín (47,53), 3. Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Černou (44,36), 4. ZŠ a MŠ Chvalšiny (41,07), 5. ZŠ a MŠ Křemže (40,71).

TOP5 škol na Českokrumlovsku v úspěšnosti v českém jazyce:

1. ZŠ a MŠ Křemže (58,94 %), 2. ZŠ a MŠ Malonty (57,35), 3. ZŠ Velešín (55,90), 4. ZŠ a MŠ Besednice (54,37), 5. ZŠ a MŠ Horní Planá (54,31).

V Brloze to zvládají bez doučování

V brložské základní škole vidí recept na svůj úspěch ve vyšším počtu hodin češtiny a matematiky. „Doučování kvůli přípravě na přijímací zkoušky nemáme. Zato máme šikovné učitele. A hlavně si s dětmi nehrajeme, ale učíme je. Máme to i v koncepci školy. Jsme v prvé řadě instituce, která má učit: v hezkém prostředí, aby to děti bavilo,“ popsala ředitelka Stanislava Hlaváčková. „Naši učitelé se opravdu snaží, aby do dětí něco dostali. To je to důležité, co potřebují do života. Nejde o to si devět let povinnou školní docházku jenom užít.“

Přípravu na zkoušky v Brloze zvládají v rámci výuky. „Když dáváme dohromady učební plán, který sestavují sami ředitelé, tzv. disponibilní dotace věnujeme hlavně češtině a matematice. Ty máme posílené. Když to srovnám s minulostí v řádu desítek let, děti měly u těchto dvou předmětů mnohem víc povinných hodin.“

Stanislavu Hlaváčkovou úspěšnost „jejích“ školáků těší i proto, že porážejí městské školy. „Tam mají spoustu dětí lékařů a dalších vysokoškolsky vzdělaných lidí, u nás je demografické složení o něco jiné. Je třeba do toho dát hodně úsilí, ale vyplatí se to.“