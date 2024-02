Naučit se zvládnout náročný test za hodinu, to samo o sobě přináší dávku stresu a je třeba to nacvičt. „Ve škole se se stresem děti naučí pracovat, umí si ho pak lépe rozvrhnout. Na zkoušku to je samozřejmě jednodušší, ale u ostrých zkoušek už to mají nacvičeno a jsou mnohem víc v klidu, protože vědí, že to zvládnou, a nic je nepřekvapí,“ doplnila svou kolegyni Vendula Bendová.

„Dáváme dětem přijímačky i za domácí úkol, oni si test napíší v klidu doma a ve škole pak kontrolujeme, co měly dobře a co jim naopak nešlo,“ přidává svůj pohled. „Diskutujeme o tom, vidíme, co je potřeba ještě probrat atd.“

Zásadní je pochopit zadání. K tomu patří čtenářská gramotnost

Velmi důležité je u žáků od rozvíjet čtenářskou gramotnost, aby byli schopni pochopit a správně si vyložit zadání úloh. „I v tom jsme u nás ve škole s kolegy na stejné vlně. Začínáme s ní už v páté třídě. Sami jsme také absolvovali různá školení, jak na téma čtenářské gramotnosti, tak kritického myšlení. A je spousta metod a možností, jak děti rozečíst, jak je vtáhnout do textu a jak s ním kriticky pracovat,“ upozornila Kateřina Jiráčková.

TOP5 škol na Českokrumlovsku v úspěšnosti v matematice:

1. ZŠ a MŠ Brloh (47,76 %), 2. ZŠ Velešín (47,53), 3. Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Černou (44,36), 4. ZŠ a MŠ Chvalšiny (41,07), 5. ZŠ a MŠ Křemže (40,71).

TOP5 škol na Českokrumlovsku v úspěšnosti v českém jazyce:

1. ZŠ a MŠ Křemže (58,94 %), 2. ZŠ a MŠ Malonty (57,35), 3. ZŠ Velešín (55,90), 4. ZŠ a MŠ Besednice (54,37), 5. ZŠ a MŠ Horní Planá (54,31).

Zároveň přidala pár rad pro rodiče, jak děti rozečíst a jak jim pomoci s testy: „Existují úžasné webové stránky, Umíme česky, kde je záložka Porozumění textu věnovaná přímo práci s textem. Stačí tam nastavit daný ročník v užším výběru. Tam uvidí, co by žáci měli být schopni přečíst s porozuměním. Je to sice jednodušší než u zkoušek, ale je to jedna z cest. Mají okamžitou zpětnou vazbu, děti vybírají správné odpovědi ze čtyř možností vždy u konkrétních textů.“

Domácí příprava je domácí příprava

Další pomůckou k tomu, jak uspět u zkoušek na střední školu, je nepodceňovat domácí přípravu na testy. „Opravdu je dobré zkoušet si je psát přesně na 60 minut a změřit si to,“ připomněla Vendula Bendová. „A pak se hlavně nebát ve škole přijít a zeptat se, čemu nerozuměli, na co zajímavého narazili. Rozebereme si to pak ve třídě a pomůže to všem.“

„Chtěla bych zmínit, že při výběru školy hraje důležitou roli i naše skvělá paní poradkyně, která má už v osmičkách na starosti přípravu na budoucí povolání. S dětmi vše důkladně probírá, mluví s nimi o tom, co vlastně by chtěly dělat. Už od osmé třídy se začíná tříbit, kdo půjde na střední školu, kdo na učiliště,“ dodala Kateřina Jiráčková. „Kvůli tomu jsme tady jsme, abychom v tom dětem pomohli.“

„Se čtenářskou gramotností nám pomáhá i to, že se nám podařilo vybudovat školní knihovnu i na druhém stupni. Na prvním stupni tu byla vždycky,“ přiblížil ředitel školy Jiří Thám. „Problém obecně je, jak dostat ke čtení starší děti, a knihovna nám v tom pomáhá.“

„S výběrem knih jsme si pomohli na dalším výborném webu Čtenářské kluby, což je také tip pro rodiče. V záložce Máš co číst? jsou tipy pro děti podle věku. Jsou tam i pěkně zpracované čtenářské lekce, které využíváme ve dvojhodinovkách češtiny. Motivujeme děti, aby četly, pracujeme s porozuměním textu i s psaním slohů. A díky tomu, že tu knihy máme fyzicky, můžeme s dětmi dělat zase o něco víc,“ doplnila ředitele Kateřina Jiráčková.