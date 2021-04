Na novém územním plánu pracuje město Český Krumlov. Krumlováci by proto neměli propást příležitost se k němu vyjádřit.

Český Krumlov. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Přípravy plánu vstoupily do fáze, kdy se k návrhu může vyjádřit veřejnost. Kdo tak neučinil, má ještě příležitost. Původní termín pro zasílání připomínek stanovený do 8. dubna 2021 totiž město prodlužuje do 6. května 2021.