Prokop Pithart je fotograf a filmař, který dokumentuje krásy přírody. Znát ho můžete například ze seriálu České televize Do divočiny. Prožíval nadšení z divoké přírody už jako dítě, dnes se o něj ve svých pětadvaceti úspěšně dělí i s ostatními.Pochází z Lutové, malé obce na Třeboňsku. "Od prvních dnů, kdy jsem se naučil chodit, jsem začal pobíhat po naší rozlehlé a zarostlé zahradě. A jako kluk jsem pořád utíkal do lesa. Je to taková moje základní potřeba, vnímat prostředí, kde žiju. Touha svobodně se toulat a objevovat zákoutí džungle Třeboňska pro mě byla silnější než potřeba kontaktu s jinými dětmi. Díky tomu jsem mohl zažívat každodenní svobodu, která je pro mě důležitá i dnes. Svoboda, to je asi to hlavní, co pro mě příroda ztělesňuje," říká.