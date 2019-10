Původním povoláním přírodovědkyně svou vědeckou dráhu opustila, když se jí narodily děti. „Věnovala jsem se lišejníkům, proto mám v dílně i jejich plakáty, dodnes je miluji,“ vypráví Olga Vondráková, která pochází z Ruska a v Česku žije už deset let. „Původně jsem do Čech přijela jako vědecký pracovník, pracovala jsem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pak přišlo první, druhé dítě, kariéru jsem ukončila, ale příroda mě láká dál.“

Coby šperkařka pracuje s přírodninami, má v plánu šperky vyrábět i ze svých oblíbených lišejníků. Zatím pokovuje mědí lístky, plody nebo i třeba vážky, brouky a motýly. „V sobotu předvedu, jak se z obyčejné přírodniny stává šperk. Vyrábím to z toho, co s dětmi nasbíráme v přírodě, něco nakupujeme na burzách, třeba právě brouky a motýly.“

Proces pokovování čili galvanizace doladila, vyzkoušela různé postupy a výsledkem jsou její krásné šperky. „Mám připravený i zajímavý program pro školáky, které seznámím třeba i s různými exotickými plody. Mají u mě možnost vidět, jak mnoho forem taková přírodnina může mít. Posbírali jsme je v různých koutech světa. V sobotu se přijdou podívat i žáci z plešivecké školy, seznámí se s procesem elektrolýzy, využijí to ve fyzice i chemii.“

Původně, když opustila vědeckou kariéru, začala vyrábět šperky z pryskyřice. „Pak jsem ale někde narazila na pokovený lísteček a to mě velmi zaujalo,“ vysvětluje Olga Vondrákov. „Zjistila jsem, že galvanoplastika pochází z Ruska, existuje ruská a německá škola. Když jsem se metodu naučila, začala jsem ji sama přednášet. Pořádám zhruba jeden kurz měsíčně, je to nový směr. Mám svou školu a snažím se tuto metodu u nás rozšířit.“

Kromě Nature in Drop na Plešivci (v sobotu od 9 do 16 hodin, Mgr. Olga Vondráková, Ph.D. tel.: 773 953 615, e-mail: nature-in-drop@seznam.cz, www.fler.cz/nature-in-drop) můžete o víkendu navštívit také tyto umělce a výtvarníky:



Museum Fotoateliér Seidel, Linecká, Český Krumlov, Promítání historických fotografií s komentářem: od 9.00 a od 14.00 hod. Ateliér a temná komora: od 10.00, 11.00 a 13.00 hod. Vstupné stejné jako na prohlídky muzea plné: 120,- Kč, snížené: 80,- Kč, rodinné: 240,- Kč. Rezervace míst: info@seidel.cz nebo na tel. 736 503 871.

Museum Fotoateliér Seidel návštěvníkům otevře dveře do temné komory i ateliéru osvětleného podzimním sluncem. Hned po 9.00 hodině ranní a pak ve 14.00 hod se na starých fotografiích probudí patřičně okomentovaný původní dřevěný Zimmerův ateliér, který stával v zahradě domu již v 80. letech 19. století. V každou celou hodinu vám pak v praxi předvedeme, jak se pracovalo s ateliérovým fotoaparátem Globika, následně pak s vývojkou a ustalovačem pod červeným světlem v temné komoře.