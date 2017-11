Přístřeší na Olšině poskytne nový velký altán

Olšina – Nová dřevostavba přibyla u nejvýše položeného chovného rybníka v Česku.

Multifunkční altán je prostorný, poskytne letní posezení.Foto: archiv VLS

Jedná se o velký multifunkční altán, který vyrostl v rekreačním zařízení Olšina. Ve čtvrtek ho slavnostně otevřel ředitel společnosti Vojenské lesy a statky (VLS) Josef Vojáček.



„Jde o další investici v rámci zkvalitnění služeb pro návštěvníky, která navazuje na naše nedávné investice do sportovišť u Olšiny, expozice na rybářské baště, ale i do cyklotras a turistických stezek v okolí,“ doplnil.



„Je to otevřená dřevostavba,“ přiblížil účel stavby ředitel hornoplánské divize VLS Petr Král. Altán se nedá nijak uzavřít bočními stěnami. „Stavěli jsme ji tři až čtyři měsíce. Je určena pro letní posezení návštěvníků.



Je také vhodná pro team buildingové akce nebo svatby a podobně. Poskytne přístřeší jako mokrá varianta při rozmanitých akcích, táborech či závodech.“



Uvnitř altánu je k dispozici bar a ohniště, na kterém je možné grilovat.



Pracovníci VLS ale budou okolí rybníka Olšina zvelebovat dál. „V nejbližší době zde chceme vybudovat také návštěvnické středisko a ve stadiu projektové přípravy je i sportovní hala,“ dodal ředitel Josef Vojáček.



Návštěvnické středisko na Olšině by mělo vzniknout s podporou evropských dotací v rámci programu přeshra-niční spolupráce INTERREG a mělo by návštěvníkům přiblížit život v této části Šumavy i její historii včetně zaniklých obcí.