Důvodem je narůstající zájem o tuto atraktivní turistickou destinaci, ale také oprava silnice na úseku Bližší Lhota – Nová Pec.

„Celý den jsme jezdili jen tam a zpátky,“ potvrdil Karel Kukačka, jeden z kapitánů, který jezdí na přívozu mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. „Letošek je zatím nejnáročnější za dobu, co dělám tuto práci. Navíc jsme vozili opravdu velké stavební stroje, nákladní auta plná betonu.“ Podobně hovoří i kapitán přívozu v Dolní Vltavici Karel Vlášek. „Statistiky ještě nemáme hotové, ale nárůst je určitě více než třicetiprocentní.“ Na Lipensku fungují tři přívozy – z Horní Plané na Bližší Lhotu, z Dolní Vltavice do Kyselova a z Frymburku na Frýdavu. Zájem turistů o přívozy stoupá, jenomže je nedostatek kapitánů. To jest lidí, kteří mají oprávnění k řízení plavidla.

Chybí kapitáni



Nová pravidla, která pro převozníky připravily úřady, jsou pro region těžko přijatelná,“ upozorňuje Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska na fakt, že za nedostatkem kapitánů vězí i změna vyhlášky k zákonu o vnitrozemské plavbě.