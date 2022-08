Dav skandoval různé vulgární výrazy, nechyběly transparenty s hesly jako: Estébáku, patříš do lapáku. ANO, už je čas s jeho fotografií za mřížemi, či směrovky do věznic Valdice a Bory.

Mělo dojít i k několika vyhroceným situacím, Babišovi odpůrci jej zatlačili do uličky a musel centrum opustit. Setkání s občany jak svým roadshow po Čechách Babiš říká, skončilo tak nečekaně. Přišli si pro něj i dva pekelníci v maskách. Jedním z nich nebyl nikdo jiný, než Jan Lukavský, člen Pirátské strany a zastupitel města Třeboň, který před dvěma lety Babišovi odmítl prodat na témže místě závin a svařené víno.

Nenásilný a nevulgární protest

Pro Deník Lukavský uvedl, že právě on uvítal Babiše v masce čerta. "Aby čerti vylézali z pekla v létě, nebývá zvykem. To už musí jít o opravdu velkého hříšníka. Posledního takového pamatujeme Dorotu Máchalovou, a to byl Vetchý ještě jinoch," sdělil s úsměvem.

Kdo lže, ten krade a do pekla se podle něj hrabe! "To je vlastně vše, co jsme tímto gestem chtěli říci," prozradil Lukavský.

Přemýšlel dlouho, jakou formu protestu provést, aby byla nenásilná a nevulgární. "Nechtěl jsem určitě nic házet. Na druhou stranu, když létaly vzduchem toustové chleby, přišlo mi to jako povedený žert. Mám velkou radost, že se nám podařilo Bureše vyprovodit z náměstí do pěti minut. Když někdo obětuje svého syna, aby zakryl své zločiny a pak se uchází o důvěru voličů, může získat jen důvěru lidí opravdu, ale opravdu hloupých. Pár se jich tam také ukázalo a na mnoha videích je zřejmé, že to asi nebudou ty nejostřejší tužky v penále tohoto národa…," dodal svůj pohled na akci na Masarykově náměstí.

A pak přišel ještě atentát

Jak jako první informovala redakce Budějovické Drbny, došlo dokonce i k nahlášení atentátu. Případem se zabývají policisté z hlavního města. Tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Praha poručík Violeta Siřišťová na dotaz Deníku pouze potvrdila informaci o nahlášeném atentátu na osobu Andreje Babiše. "Můžeme pouze potvrdit, že se touto informací zabýváme," sdělila s tím, že kriminalisté se zabývají vyšetřováním a dále věc policie nebude komentovat.

Pirát odmítl obsloužit Babiše. Nemám ho rád, řekl

Babišova cesta naším krajem neskočila, ve středu má se svým obytňákem navštívit Český Krumlov, Frymburk, Volary, Vimperk, Prachatice, Vodňany, ve čtvrtek by měl podle plánu dorazit také do měst jako Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Bechyně, Sezimovo Ústí, Tábor a Chýnov.

Video z akce se objevilo například na Twitteru: