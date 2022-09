Přál by si, aby tohle lidé vzali jako příležitost vrátit se zpátky do sebe a najít v jejím příběhu něco inspirativního k tomu stát se lepším člověkem. "Pro mě osobně je to jako když Vám někdo vezme nějakou jistotu. Něco, co jste vždycky měli a vůbec tomu nevěnoval žádnou pozornost. Automatika. Naše dny se s každým dalším ubírají ke svému konci a možná ta lekce je žít každý tak, jako by měl být tím posledním," uvedl pekař a cukrář, který se usadil v jihočeské vesničce nedaleko Budějovic.

Když se mu kdysi povedlo pracovat v luxusním londýnském domě Harrods, kde sbíral zkušenosti neuvěřitelných sedm let, dostal i privilegium připravovat zákusky právě anglické královské rodině. Během vánočních svátků v roce 2008 dokonce fungoval přímo v Buckinghamském paláci. A tak se dnes může chlubit tím, že pekl bohužel už pro zesnulou Alžbětu II.

Na tuto skutečnost nikdy nezapomene. "Kolik cukrářů se dostane na práci do Anglie a kolik z nich může říct, že pracovali pro anglickou královnu," uvádí ve své kuchařské publikaci Péct, milovat a žít.

V sídlením paláci královské rodiny fungoval Josef Maršálek týden. Staral se o tradiční přípravu pohoštění v podobě odpoledního anglického čaje a královniných vdolků, které Alžběta konzumovala s chutí ještě za tepla. Následně je také drobívala svým psům, velškorgům.