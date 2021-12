V lyžařském areálu, který zasněžuje 11 sněžných děl, což je více než v minulosti, jsou dva vleky a rodinné sjezdovky Relax a Tiger, v délce 650 metrů s nezapomenutelným výhledem na Frymburk a především výukový park pro děti s pohyblivými koberci, který patří mezi největší v České republice.

K dispozici je zde také speciální skluzavka a nebo lyžařská škola. „Velkým hitem posledních dvou let sezón je náš bobovací kopec, který také uměle zasněžujeme a upravujeme rolbou každý den,“ uvádí Černocký. „Díky dispozicím našeho parku jsme ideální volbou pro začínající lyžaře a rodiny s dětmi. A právě proto mohou začátečníci využít lyžařskou školu Adventure Park a pro rodiny s dětmi máme připravené výhodné rodinné vstupné,“ uvádí Černocký.

Zasněžují tu od prvních mrazivých dnů, rolbaři chtějí předejít rozmarům počasí a tak před začátkem zimní sezóny kupili sníh co nejdéle v haldách, aby udrželi jeho dobrou kvalitu. Na skvěle připravených sjezdovkách nyní leží zhruba půlmetru sněhu.

Protože především v době jarních prázdnin bývá o frymburský park velký zájem, je zde od letoška pro lyžaře k dispozici další vlek, posílený je zasněžovací systém o další sněžná děla, aby byl systém kompaktní.

Podle mluvčího Černockého čeká park Frymburk v dalších letech velký rozvoj související s kompletní přestavbou, kdy sem chce majitel provést velké investice. „Rodiny s dětmi by měly mít opravdové pohodlí a proto u nás vznikne ještě větší dětský park s kompletním zázemím a namísto našeho starého vleku také úplně nová sedačková lanovka,“ uvádí.

S ohledem především na turbulentní nárůst cen energií, tu byli nuceni zvednout ceny skipasů v průměru o 12 procent. Děti do 5 let si tak u nás zalyžují za 100 korun za den. Junioři, studenti a senioři mají skipas za 500 korun a dospělý pak za 600 korun na celý den. Provozovatelé doporučují všem rodičům zakoupit si zvýhodněné rodinné skipasy. Frymburský sportovní areál otevírá každý rok po vánočních svátcích 27.12. Tento tradiční termín volí majitel areálu z toho důvodu, že se jedná o podnik zaměřený především na rodiny s dětmi. „Snažíme se, aby byla většina zaměstnanců na Štědrý den doma s rodinami a věříme, že to i naši zákazníci pochopí a zároveň to i oceňují,“ uvádí Černocký.

Pavel Pechoušek