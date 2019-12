Otevřeno v Mostkách mají od 8 do 17 hodin, do 23. prosince, a na Štědrý den od 8 do 10 hodin.

Před prodejnami Jednoty se kapři prodávají na více místech, například u Terna Český Krumlov v neděli a v pondělí, U zelené ratolesti neboli U skleníku od soboty do pondělka, v Kaplici na náměstí, ve Větřní a ve Vyšším Brodě v neděli a v pondělí.

U jednoty v Horní Plané, Přední Výtoni, Besednici, Malontech a Rožmitálu na Šumavě kapra koupíte v neděli a v Bujanově a Přídolí v pondělí 23. 12.

Rybářství VLS Chvalšiny ryby nabízí v sobotu od 8 do 15 hodin a v neděli a v pondělí od 8 do 17 hodin. Vánoční nabídka: kapr 85 Kč/kg, (kuchaný 130 Kč/kg), amur 90 Kč/kg (kuchaný 135 Kč/kg), pstruh 135 Kč/kg (kuchaný 175 Kč/kg), dravé ryby na telefonickou objednávku

Ve Frymburku se prodej vánočních kaprů koná v pondělí 23. 12. od 10 hodin před Starou školou. Jako každý rok je k prodeji výběrový kapr z Rybářství Nové Hrady. Objednávky do 21. 12. v prodejně FLOP nebo na telefonu 608 158 383.

Rybníky Černá v Pošumaví také nabízejí vánoční ryby, a to od pátku až do pondělí, vždy od 8 do 18 hodin.

Ve Vyšším Brodě jsou k prodeji ryby z klášterních rybníků, a to od soboty do pondělí na Náměstí 42, před farou, od 10 do 16 hodin. Pravidelný prodej klášterních ryb je pak přerušen až do jarních měsíců.