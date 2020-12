Vánoční stromky rozmanitých druhů a velikostí jsou nyní k mání na různých místech regionu. Tradičně třeba v Přísečné, v obchodní zóně v Domoradicích či v Zahradnictví Krumlov na Chvalšinské. Zajít si vybrat stromek ale můžete, rovněž tradičně, i do areálu Lesů města Český Krumlov v Domoradicích. Tam zaručeně najdete stromky nejlevnější.

Prodej stromků v Zahradnictví Krumlov a na parkovišti u Kauflandu. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Jsou z plantáží městských lesů a jejich prodej začíná zítra, tedy v sobotu 12. prosince. Výhodou těchto stromků je kromě jejich příznivé ceny, že jsou místní a zaručeně čerstvé. "Nejsou to stromky z probírek či z jiných částí lesa," ujistil ředitel městských lesů Miroslav Štoll. "Jsou skutečně dovezené z plantáží, kde pěstujeme stromky čistě na Vánoce. A další budeme řezat podle potřeby. To znamená, co v sobotu prodáme, to v pondělí zase půjdeme nařezat." Takže čerstvost je opravdu zaručena.