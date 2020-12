Pro vánoční ryby si můžete zajít na tato místa:

Vánoční prodej klášterních ryb se koná od 21. do 23. 12. před farou ve Vyšším Brodě. Vždy od 10 do 16 hodin. Sortiment je široký, možnost zpracování dle přání zákazníka. Kapři, pstruzi, siveni.

Na sádkách ve Chvalšinách nabízí Vjenské lesy a statky Horní Planá kapry a další ryby na vánoční stůl z rybníku Olšina v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Kromě kaprů z ekologického chovu i amury a také pstruhy z vlastních sádek. V úterý a středu před Štědrým dnem bude otevřeno od 8 až do 17.00 hodin.

Kádě s živými rybami najdete tradičně rovněž před prodejnami Jednoty Kaplice, kde získáte Novohradského kapra za 85 korun kilo.

• Český Krumlov, U Zelené ratolesti 21. – 23. 12. 2020

• Český Krumlov, TERNO 22. – 23. 12. 2020

• Kaplice, Náměstí 21. – 23. 12. 2020

• Horní Planá 22. 12. 2020

• Malonty 23. 12. 2020

• Přední Výtoň 23. 12. 2020

• Rožmitál na Šumavě 23. 12. 2020

• Ločenice 22. 12. 2020

• Přídolí 23. 12. 2020

Pstruhařství ČRS Kaplice – Vánoční prodej kaprů a jiných ryb je na sádkách do 23.12. od 8 do 17 hodin.

Ve Frymburku bude prodej vánočních kaprů před „Starou školou“ 23. 12. 2020. Objednávky pouze v prodejně FLOP! Bližší informace o čase a ceně budou zveřejněny na tabuli před obchodem.

Kapry, ale i jiné druhy ryb, najdete rovněž v Prodejně živých ryb na Plevně v Českém Krumlově.

Ve Velešíně se prodej ryb koná do 23.12. pod poštou u restaurace Plzeňka. K mání jsou Novohradští kapři, také amuři, pstruzi a líni.

V Křemži najdete prodej vánočních ryb do 23.12. na adrese Luční ulice 442, a to vždy od 8 do 16 hodin. Kromě kapra a amura tu mají i štiku či candáta, ale ty si musíte dopředu objednat na 737 798 318. Prodejci Jan a Michal Velíškovi zajišťují také dovoz ryb do deseti kilometrů. Ten si můžete smluvit na již uvedeném telefonním čísle.