„Je zjevné, že když prodej omezí práva lidí, kteří nejsou účastni na prodeji, mělo by to být zkoumáno a zohledněno. Když prodáváme zahrádku u domu, tím žádnou třetí osobu neohrozíme, to je přece jasné,“ nechal se slyšet Jiří Klosse (Jihočeši 2012).

To měl starosta v plánu udělat, napřed ale otevřel obecnou rozpravu na téma, jak se má město k prodejům pozemků stavět. Zastupitelé ale chtěli mluvit právě o vnitrobloku, který vedení města chtělo prodat. O slovo se přihlásil Jiří Kopal (Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných), který s prodejem nesouhlasí. „Na prodeji neshledávám pro město nic výhodného. Měli bychom si vnitroblok ponechat, nechat běžet stávající smlouvy… Vidím tam plno třecích ploch a potenciálních sporů. Měli bychom tu našim následovníkům v centru města něco zanechat. Mnoho už tam toho nemáme, s čím bychom mohli pro občany něco udělat. Pokud bychom k prodeji přistoupili, neměli bychom znevýhodnit žádného z vlastníků okolních nemovitostí. Pokud vím, jeden účastník řízení žádnou lhůtu neprošvihnul a s jeho žádostí by mělo být naloženou jako s tou, kterou schválila rada města.“ Následně přišel s protinávrhem k hlasování, aby rada prodej neschválila.

Nicméně než se na čtvrtečním zastupitelstvu začal prodej, který vyvolal jak mezi občany, tak zastupiteli nevoli (více ZDE), starosta přečetl část dopisu od společnosti Smabik: „Naše společnost žádala o koupi dvora ve vnitrobloku u hotelu U Malého Vítka. Chtěli bychom vám a všem členům rady a zastupitelstvu za vstřícnost a za pochopení našeho záměru, kdy jsme chtěli vnitroblok zkultivovat na zahradu přístupnou veřejnosti… Pokud by prodej vnitrobloku měl jakkoli poškodit tuto koalici, která začala opravdu naplňovat veřejný zájem a stará se o město jako takové, prosím vás, abyste, ačkoli to je v rozporu se záměrem naší společnost, tento bod stáhli z programu.“

„Jako rada jsme shledali, že pozemek je pro město nevyužitelný. Je tam dlouhodobý nájem, který by měl trvat ještě 26 let, a tak jsme jako rada doporučili jeho prodej,“ vysvětlil starosta Alexandr Nogrády s tím, že od schválení prodeje radou přišla další žádost o prodej, ozvali se i majitelé nemovitostí, kteří s vnitroblokem sousedí. „Toto ošetřuje občanský zákoník, že musí být umožněn přístup pro opravy apod., přesto jsem se zabývali myšlenkou, že do prodejní smlouvy vložíme na katastr věcná břemena, aby majitelé sousedních domů nedošli v úhoně.“ Rada podle jeho slov měla v plánu prodat vnitroblok celý, nechtěla ho kouskovat a část prodat jinému zájemci.

„Já mám informace, že faktický přístup má jen jeden, tak nám to bylo předloženo,“ namítl starosta. „My jsme ten pozemek na padesát let nepronajali, a teď na něj taky nikdo nemá přístup. Jak říkám, stáhneme to z programu, my to opravdu nepotřebujeme prodat, tohle je jedno.“

V Českém Krumlově staví novou křižovatku. Jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony

„Otázka využitelnost pro město není jen o tom, jestli tam město má něco budovat nebo dělat nějaké aktivity, je to otázka toho, jakou to plní funkci pro občany, byť omezenější spektrum, např. funkci veřejného prostranství. Což do jisté míry v tomto případě plní. Je třeba také zvážit to, jestli by prodej nemohl představovat nějakou komplikaci pro okolní obyvatele,“ nadnesl Martin Střelec (Zelení).

Podivil se zároveň tomu, že záměr rady vnitroblok prodat neschvalovali zastupitelé, ale rovnou rada. „Měl jsem za to, že to má napřed projít zastupitelstvem a prodej má následovat až poté.“ Dodal, že v minulosti jako zastupitelé záměry prodat pozemky schvalovali. „Já jsem institut schválení záměru chápal jako pojistku, abychom se mohli v prvním kroku rozhodnout, zda to vůbec chceme prodat, a jestli byl tento krok z nějakého důvodu vypuštěn v takto citlivé záležitosti, považuji to za slabinu.“ Jako příklad uvedl, že v prosinci zastupitelé schvalovali záměr neschválit prodej pozemku o rozloze 65 m2 na okraji Spolí, což bylo mnohem méně závažné.

Tajemník úřadu Jan Lippl doplnil, že záměr musí být pouze oznámen, zastupitelstvo ho schvalovat nemusí: „9. listopadu byla doručena žádost pana Štěpánka, 13. listopadu rada města schválila oznámení záměru, potom záměr odvisel v únoru, rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu prodej pozemku v únoru 2024. U záměru není dán orgán, který jej schvaluje, v zákoně o obcích, pokud se nepletu, musí být oznámen záměr před prodejem pozemku, a ten odvisel na úřední desce. Nikde není dáno, jestli ho schvaluje zastupitelstvo nebo rada. Může to udělat i interním pokynem úřad, úředník, kdokoli.“

Perla Lipenska, městys Frymburk má velkou šanci se stát lázeňským městem

Do debaty se zapojili i koaliční zastupitelé. „Na únorovém zastupitelstvu jsme to stáhli z programu a očekával jsem, že úřad zpracuje všechny připomínky, které k tomu byly. Ale podle toho, co nám teď bylo předloženo, to vypadá, že se to nestalo,“ řekl Jaromír Maurer (Občané patrioti).

O slovo se přihlásil i Zdeněk Štěpánek, jehož žádost vedení města nevyslyšelo a navíc na ni čtyři měsíce, od 9. listopadu, kdy byla doručena, nereagovalo. Ozval se mu odbor majetku města až dva dny před zasedáním zastupitelstva, den poté, co rozeslal zastupitelům svůj e-mail s výhradami k prodeji, v němž píše, že na pozemku, o který zažádal, nikdy nechtěl a nechce podnikat, jen by rád neztratil vliv na to, co se tam může odehrávat a dít (více ZDE). Podivil se tomu, že město pozemek nepotřebuje, když ho právě město před 33 lety nutně potřebovalo a oni jako majitelé domů o vnitroblok přišli. „Jediné, co bych chtěl, aby se to tu po dnešním stažení z programu za půl roku neobjevilo znova. Mám pocit, že dokud tu bude tato koalice s těmito vazbami, které jsem popsal ve svém mailu pro zastupitele, je jen otázka času, kdy se to tam budou snažit procpat znovu, stejně jako před rokem, stejně jako teď, možná že i za rok.“

Na to mu starosta Nogrády slíbil, že toho se už obávat nemusí. „S ohledem na omezení někoho, myslím, že máme navnímáno, že zájem o prodej z řad veřejnosti není a my to prodat nepotřebujeme, nás to nijak netíží a nájem z toho jde. Takže prodej nebude, můžete být v klidu,“ řekl.

Na závěr vystoupil Petr Eliáš, jednatel firmy, která provozuje Hotel U Malého Vítka i vnitroblok, který má firma Smabik. „Dvě poznámky: jedna je, že znám obsah dopisu pana Hurdy, ten prodej se prostě zpolitizoval, to je názor můj i pana Hurdy. Pana Hurdu znám víc jak dvacet let, dělám pro něj opravdu dlouho a považuji ho za slušného člověka. Nicméně chci se vyjádřit k článku, který vyšel v Deníku (ZDE), kdy paní redaktorka Gabajová napsala tendenční jednostranný článek, a chtěl bych požádat pana Štěpánka, byť jsem to Zdeňkovi už jednou říkal, aby mne nenazýval správcem ubytovny, že to opravdu ubytovna není. Je to regulérně zkolaudovaný hotel, který má 40 lůžek, je certifikovaný na tříhvězdičkový hotel garni.“

Zastupitelé po diskusi hlasovali nejprve o protinávrhu Jiří Kopala prodej zamítnout. Většina opozice byla pro, koalice ale byla proti nebo se zdržela, a tak návrh nebyl přijat. Následovalo hlasování o odložení bodu, který přijat byl.