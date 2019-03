Netřebice - Dlouhá léta sloužila bývalá prodejna Jednoty obyvatelům Netřebic. Pak osiřela a nyní si ji vzali do práce zedníci.

Přestavba bývalé prodejny v Netřebicích. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Ještě pod vedením minulého starosty Jiřího Opekara vznikala projektová dokumentace na proměnu bývalé prodejny na návsi. „Prodejna by se pak měla změnit na obecní úřad a kulturní zařízení,“ plánoval v roce 2017 Jiří Opekar. V příštím roce bychom chtěli stavět,“ doplnil. To se sice úplně nepovedlo, ale letos přestavba vypukla. „Začala částečným bouráním a nyní už se objekt staví,“ popsala současná starostka Jana Vomáčková. „Bude to obecní úřad se společenskou místností pro 70 lidí.“ Nový úřad přijde obec na zhruba 13 milionů korun. Budou v něm kancelář starosty, kancelář účetní, menší zasedací místnost. U sálu nebude chybět kuchyňka. Díky tomu nebudou lidé např. při slavnosti u zvonku odkázáni na počasí a třeba ženy budou mít lepší prostor na cvičení.