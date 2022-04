Prodejnu nazvanou Koloniál U Zámku zaplnilo množství zboží rozmanitého druhu. Nový nájemce společnost Coffee Leaf, s.r.o., bude mít v nabídce kromě biopotravin a zdravých produktů i základní potraviny denní potřeby. „„Budeme se snažit především naplňovat potřeby místních obyvatel,“ ujistila Monika Jindrová ze společnosti Coffee Leaf. „Naším cílem je najít soulad v sortimentu, který je základní nejen pro občany, ale také návštěvníky města a podnikatele v centru Českého Krumlova. Nabídku sortimentu a služeb budeme postupně doplňovat podle poptávky.“

Součástí prodejny je i malá pekárna a cukrárna s čerstvými produkty. Pečivo tam dodává místní pekárna Krumlovský kvásek, která se specializuje na kváskové a jiné řemeslné pečivo. Zákazníci ale v prodejně najdou také výběrovou kávu nebo čerstvé fresh džusy. Ty si zákazníci mohou vychutnat přímo v prodejně v malé klidové zóně.

Produkty na Latrán dodávají i další výrobci z okolí. K dostání tu jsou třeba produkty z Bio farmy Olešná, z řeznictví a uzenářství Foitl, farem Doňov a Vlkov nebo z mini mlékárny Mláka. Dalším stěžejním dodavatelem koloniálu U Zámku je firma Back 2 Nature, která se specializuje nejen na bio potraviny a zdravou výživu, ale i na eko drogerii.

Společnost Coffee Leaf má do budoucna i další nápady. V Českém Krumlově již provozuje kavárnu. Inspiraci pro otevření koloniálu U Zámku provozovatelé hledali u podobných konceptů v historických částech zejména v Rakousku a Itálii. V budoucích letech by prodejna mohla být propojena s klášterními zahradami, se kterými sousedí. Vzniknul by tak příjemný venkovní prostor s možností nabídky kávy a domácích cukrářských výrobků.

Dům na Latránu, v němž obchod sídlí, vlastní městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond. Jak již Deník informoval, rozhodně chtěl prodejnu potravin u zámku zachovat. „Po odchodu Jednoty jsme proto hledali vhodného nájemce, který by byl schopen tato kritéria naplnit,“ řekla ředitelka ČKRF Věra Sládková. „Provozovna prošla úpravami zázemí a prodejního prostoru, který se rozprostírá na 95 metrech čtverečních. Přehledný a jednoduchý interiér poskytuje nakupujícím dostatečný komfort.“