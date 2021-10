Jedná se o unikátní kousek přírody uvnitř města, kde se díky vápencovému podloží a slunnému stanovišti vyskytují i ne moc běžné druhy rostlin. Bývala to ovocná zahrada rodin Prokešovy a Cehákovy. Aby vzácné druhy rostlin nezarůstaly, musí se zahrada pravidelně kosit. Zahradu využívá Ekocentrum Šípek a DDM Český Krumlov.

A pozvánku na prohlídku zahrady využili i manželé Prokešovi, její bývalí vlastníci. „Původně tato zahrada byla konfiskát, bývalo to německé,“ vyprávěla Vladimíra Prokešová. „Tady byly jenom ovocné stromy, jinak tu nic nebylo, tedy kromě těch velikých stromů,“ vzpomínal Jan Prokeš. „ Do dnes tu zbylo pár švestek. Dalo to práce, sekat to tu kosou. Bylo tu i pole na brambory a jiné plodiny, které se na políčku a záhonech střídaly. Vozit sem hnůj na kolečku a rýpat to, to byly galeje. To dělal táta, který byl učitelem tady na škole. Přírodovědec. S panem Šálkem se o to hodně staral. Dohromady s naší zahradou to tu mělo přes hektar. Pozemek sahá až dolů k Fialkové. Na konci zahrady stál jenom malinký plůtek a dál to potom bylo už někoho jiného. Měli jsme tu dvě ovečky a jeden rok i prase.“ Prokešovi bydlí hned vedle, takže dolní kus zahrady je pořád jejich.

Čtvrteční návštěva Prokešovy zahrady měla ekologické zaměření. Návštěvníci si mohli vyzkoušet rozmanité způsoby ekologického chování i výroby. Dozvěděli se zajímavosti o chovu včel, poznávali houby, viděli ukázky permakulturního hospodářství, využití odpadních materiálů, výrobu ekologicky šetrného čisticího prostředku a jinou inspiraci, jak pomoci zachovat čistou a zdravou přírodu pro další generace a co pro to můžeme udělat. Dopoledne se to v zahradě hemžilo dětmi, když se dovnitř nahrnuli žáci ze školních tříd. Odpoledne pak bylo otevřeno pro veřejnost.