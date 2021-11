Zájemců o očkování proti covidu přibývá, nicméně stále je hodně těch, kteří vakcinaci na svou ochranu před touto zákeřnou nemocí zavile odmítají.

Na Českokrumlovsku mají nejmenší podíl naočkovaných v Horním Dvořišti, Zvíkově, Stříteži a ve Světlíku. Nejmenší procenta se týkají Horního Dvořiště, kde podíl naočkovaných lidí ve věku nad 16 let k 18.11. 2021 činil 48,6 procenta. To znamená, že z 383 osob této věkové kategorie očkování podstoupilo 186 lidí. Víc, a to 197, jich k 18.11. zůstalo neočkováno. Proč tomu tak je, se starosta Horního Dvořiště může jen dohadovat. „Nikoho k očkování nenutíme, myslím, že masáž na toto téma v médiích je dostatečná,“ míní Zdeněk Kemény. „Občanům jsme vždy dali vědět, když do blízkých obcí zajížděl mobilní očkovací tým. Nabízel jsem seniorům, že je v případě potřeby na očkování i dovezu. To využili pouze tři důchodci.“ Místní zřejmě spoléhají na to, že Horní Dvořiště leží stranou u česko-rakouské hranice, kam moc cizích nezavítá. „Výhodou i nevýhodou je, že jsme tu dost odříznutí od světa,“ myslí si starosta. „Problém je, že se obzvláště senioři nikam snadno nedostanou kvůli špatnému spojení, což je nyní ovšem i výhoda.“

Pocit určité odloučenosti a tím pádem i bezpečí může hrát svou roli i ve smýšlení obyvatel dalších obcí s nejmenší proočkovaností – Zvíkova s 48,7 procenta, Stříteže s 51,9 procenta či Světlíku s 52,1 procenta, kde je ze 194 obyvatel nad 16 let chráněno vakcínou 101 osob.

„Ovšem velký problém nastane, pokud někdo do obce covid přinese,“ připomíná Zdeněk Kemény.

Mezi několik obcí naopak s nejvyšší proočkovaností náleží Přísečná (74,8 procenta), Zubčice (73,1), Zlatá Koruna (72,3), Srnín (71,6) a Holubov (71,3). Zde si místní zřejmě uvědomují, jak je vakcinace v boji proti covidu důležitá. „Máme tady rozumné lidi,“ konstatoval starosta Jaroslav Beran. „Sami vidí, co je třeba udělat.“

V Holubově bylo z 893 lidí nad 16 let naočkováno k 18. listopadu 637 osob. „Máme uvědomělé občany,“ řekl starosta Holubova Roman Kudláček. To se ostatně projevuje i během voleb, kdy Holubov vyniká vysokou volební účastí. „A díky tomu jsme mohli před nedávnem uspořádat setkání důchodců, neboť víme, že většina z nich je očkovaná. Sešlo se asi 45 seniorů a pěkně si to užili.“

„V Srníně žije dost starších lidí, hodně z nich se nechává očkovat,“ řekl Luboš Mlčák, starosta Srnína, kde z 282 lidí je bez očkování pouze 80 lidí.

Nápor na očkovací tým krumlovské nemocnice den ode dne roste. Na plné obrátky jede aplikace třetích dávek vakcín. Tu mají čerstvě za sebou například klienti Domova pro seniory v Kaplici a kaplických domovů s pečovatelskou službou. „Očkovací tým objíždí postupně domy seniorů v regionu a ostatní se snažíme co nevíce očkovat v nemocnici,“ sdělil ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Napětí na obou stranách roste, všem dochází nervy. Je to náročnější, ale snažíme se, co můžeme.“

Čekatelé na třetí dávku očkování se mohou k očkování přihlásit po obdržení telefonické či e-mailové výzvy od státu.