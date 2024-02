Ve čtvrtek 22. února ráno vyrážejí zemědělci z Krumlovska na protestní jízdu k hranicím s Rakouskem. Pojedou v traktorech např. z Brloha a Chvalšin, z Křemže, Dolního Třebonína nebo Mojného. Sraz mají po 9. hodině na třech místech, celá kolona pak společně vyrazí z Kaplice-nádraží po E55 na jih. Deník bude u toho.

Čtvrteční protestní jízda traktorů vyrazí v 10 hodin z Kaplice-nádraží směrem na Dolní Dvořiště. Sjedou se tam traktory z velké části okresu. | Video: Deník/Zuzana Kyselová

„Někteří se sejdou ráno v Zubčicích, někdo jede do Velešína a někdo přímo na kaplické nádraží,“ přiblížila Naděžda Jungwirthová z Okresní agrární komory Český Krumlov. „Tam se seřadí a v 10 hodin vyjedou směrem na Dolní Dvořiště.“ Na hranicích se kolona otočí a pojede zpátky, protest by měl trvat do 12 hodin.

Protestní jízdy, které se konají po celé republice, mají podle Agrární komory upozornit na to, že zemědělská politika Evropské unie je nespravedlivá, nepředvídatelná a nesrozumitelná. „Vede k postupné likvidaci jihočeského i českého produkčního zemědělství,“ uvedla Hana Šťastná, ředitelka úřadu Regionální agrární komory Jihočeského kraje. Lokální akce se konají ve spolupráci agrárních komor zemí V4, Litvy a Lotyšska.

Grafiku zvětšíte kliknutím.Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová

V prohlášení agrární komory je mimo jiné řečeno, že cílem je upozornit veřejnost na hluboké rozčarování zemědělců z tíživé situace způsobené špatnými politickými rozhodnutími. Půjde o první varovný vzkaz „Už s námi takhle neorejte!“ směrem k Bruselu. „Akce nemá za cíl paralyzovat dopravu a nebude agresivní,“ dodala Hana Šťastná s tím, že půjde o „agrotechnické“ volání o pochopení a pomoc i v zájmu (jiho)českých obyvatel.