Na silnice na Krumlovsku znovu vyjedou traktory. Zamíří na protest do Budějovic

Jihočeští zemědělci opět vyrazí do provozu na protestní akci, včetně těch z Českokrumlovska. Tentokrát ale nezamíří na státní hranice s Rakouskem do Dolního Dvořiště, kam před necelým měsícem po silnici E55 vyjelo na padesát strojů, ale na opačnou stranu. Namířeno mají do Českých Budějovic.

Protestní kolona zemědělců 22. února v Dolním Dvořišti. Ve středu 20. března vyrazí do Českých Budějovic | Video: Deník/Zuzana Gabajová