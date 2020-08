Hnízdní období jiřiček obecných vrcholí. Proti těm, co vyvedly mladé na Městském úřadě v Českém Krumlově míří kovové pícháky.

Jiřičky na Mětském úřadě v Českém Krumlově zahnízdily i píchákům navzdory. | Foto: Deník / Redakce

Na to, jakou získala po rekonstrukci budova městského úřadu ochranu proti ptákům, kteří hledají, kde by si mohli postavit hnízdo, upozornila čtenářka Deníku už na počátku léta. „Už dva týdny sleduji boj jiřiček s ostrými jehlami, které nainstaloval městský úřad na svoji budovu u rybníka na Horní Bráně. Jiřičky tam léta hnízdily, bylo krásné je pozorovat. Úředníci to však vyřešili jednoduše. Stará hnízda shodili a náhradním řešením se staly jehly kolem oken a zdí celého baráku!“ pobuřuje ji. „Podle ornitologické společnosti je to protizákonné a hlavně to nás, poplatníky, stálo mnohem víc peněz, než kdyby tam dali umělá hnízda nebo ochranné destičky, když už úředníkům vadí, že jim asi měsíc jiřičky kakají na parapet.“