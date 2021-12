Pětici větrníků o celkové výšce přes 150 metrů by na Jizbici nad Daměnicemi, samotě spadající pod Načeradec, ráda postavila vlašimská firma Sach. Už tento záměr na stavbu větrného parku za možná až půl miliardy zdvihl mezi místními vlnu nevole.

K návrhu se však přidal další investor, který by rád postavil v okolí Načeradce a Daměnic rovnou 16 větrníků. Celkem by tak mohlo v okolí Blaníku vyrůst až 21 ocelových stožárů větrných elektráren.

Na pomezí Táborska a Benešovska chtějí postavit větrný park za půl miliardy

Starostka Načeradce Petra Bartoníčková potvrdila, že takový návrh dostali. „Jedná se však o úplně jiného investora než v případě první pětice větrníků. Jeho návrh mi přijde úplně zcestný, ani nechci věřit, že je myšlený vážně,“ uvedla starostka.

Mezi lidmi už běží petice, která apeluje na načeradské zastupitele, aby vyslovili nesouhlas s plánovanou stavbou obou větrných parků. Podle tvůrců petice je stavba v daném místě naprosto nevhodná a zásadně naruší veřejné zájmy i kvalitu života obyvatel Načeradce i sousedních obcí.

Komentář Jiřího Dintara: Vítr pod Blaníkem

„Mohutné ocelové stožáry by nevratně zničily harmonický ráz malebné středočeské krajiny Podblanicka s jeho jedinečnou dominantou legendární hory Blaník, neboť stožáry s vrtulemi by převyšovaly i samotný Blaník o několik desítek metrů,“ zazní mimo jiné v petici. Její autoři jsou dále přesvědčeni, že stožáry s rotujícími vrtulemi by měly tísnivý psychologický vliv na obyvatele a rušily by je také svým hlukem a vibracemi.

Stejný názor sdílejí i starostové některých okolních obcí. „Nehodí se to sem, zcela by to narušilo krajinný ráz. Zisk by z nich navíc měl pouze investor, nikoli běžní lidé odsud,“ uvedl starosta Vilic Lukáš Vokoun.

OBRAZEM: Nad Blaníkem má na soukromých pozemcích vyrůst pět větrných elektráren

Stejného názoru je i starosta Bělče Stanislav Šmejkal. „Jde mi hlavně o to, že by to byla pouze první stavba z mnoha. Z krajiny, která je to poslední zajímavé, co nám tu zbylo – ať už pro místní či turisty a chalupáře – bychom měli větrný park,“ uvedl starosta a připomněl také hluk, který elektrárny svou činností vytvářejí.