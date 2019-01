Jižní Čechy - Kam na lyže nebo snowboard? Zde naleznete přehled lyžařských středisek na Jihu Čech.

Lyžařský areál | Foto: Redakce

Zadov Kobyla: 35 – 50 centimetrů sněhu, v provozu lanová dráha Kobyla, malý vlek, pohyblivý koberec. Večerní lyžování je od 18 do 21 hodin denně až do 6. ledna, a to včetně pondělí 31. prosince.



Upozornění: Na sjezdovkách je rozmístěna zasněžovací technika, která může být v provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při vjezdu na čerstvě zasněžené plochy.



Areál LD Zadov – Churáňov: 10 – 20 centimetrů sněhu, v provozu vleky U Horejšů.



Nové Hutě: 10 – 20 centimetrů sněhu, v provozu Tatrapoma H 130, Tatrapoma S, dětský provazový.



SKI Kvilda: 40 centimetrů sněhu, v provozu vleky i koberec. Večerní lyžování je z technických důvodů dočasně zrušeno.



SKI Libín: 30 centimetrů sněhu, v provozu malá sjezdovka s pomou a tažné lano. Velká sjezdovka zatím mimo provoz. V pondělí 31. prosince pojede vlek od 9 do 13 hodin.