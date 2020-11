Například před velešínskou základní školou před osmou hodinou opět všechna parkovací místa zaplnila auta, z nichž vystupovali rodiče a doprovázeli své děti před vchod do školy. Tam už děti dovnitř školní budovy dirigovali pracovníci školy.

„Na školu jsme se moc těšili. Opravdu,“ řekla Lenka Přibylová z Velešína. „Hlavně syn, který je ve druhé třídě. Doma jsme to zvládali, už jsme byli zvyklí zjara a věděli jsme, co nás čeká. Ale škola je škola.“ Avšak druhý syn Lenky Přibylové jako sedmák musel zůstat doma. „Do školy by také chtěl, chybí mu hlavně kolektiv,“ povzdychla si Lenka Přibylová.

O své pocity se po předání druháčka zaměstnankyni školy ve vchodu, podělila také Alzbeta Hanzalíková z Velešína: „Pocity mám smíšené. Starší dcera, která chodí do páté třídy, je doma. Já ale musím do práce, protože nárok na ošetřovné je jenom do deseti let. Takže jedno dítě je ve škole, bude o ně postaráno, ale druhé doma.“ Sestra prý bráškovi včera ale nástup do školy nezáviděla, spíše se mu posmívala. „Syn se nejprve těšil, ale večer před školou začal říkat, že se bojí. Snažila jsem se ho uklidňovat, že ten první den si budou hlavně povídat.“ Doma to s on-line výukou rovněž zvládali. Dcera už je v této výuce samostatná, i s druháčkem to šlo. „Jenom písanka nám dělala problémy. Zadané úkoly jsme případně dokončovali o víkendech nebo během svátku.“

Před školou byl rodičům i dětem k dispozici školník Jan Řiihout. Ve škole před nástupem dětí vše zkontroloval, roznesl po škole a do tříd dezinfekci spolu s papírovými ručníky, prováděl údržbu ve škole i kolem ní. „Práce jsem tu měl dost,“ říkal s úsměvem. „Také jsem se těšil na zahájení výuky. Ve škole byl klid, a to je špatný, když je ve škole ticho. Teď tady radím rodičům, třeba kam si mají příjít odpoledne pro děti, protož žáky z různých tříd nesmíme spojovat.“ To ve velešínské základní škole znamená, že pro šest tříd musí fungovat šest družin. „Vychovatelky to zvládnou s pomocí asistentek,“ doplnil Jan Řihout. Tři oddělené družiny jsou v patře nad městskou knihovnou, a další tři rozmístěné v hlavní budově. Vychovatelky připravily takový program, aby děti byly co nejvíce venku.