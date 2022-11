Krumlovský advent a Vánoce. Tímto víkendem zahajuje Český Krumlov obsáhlý adventní program, který nabídne sváteční kulturní zábavu až do Tří králů. Vánoční trh Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov zahájí slavnostně v sobotu ve 14 hodin. Zahrají českokrumlovské uskupení Nakřáplý šišky a jihočeská kapela Corso beat. Trh bude k dispozici o víkendech včetně pátku vždy od 10 do 19 hodin, ostatní dny od 11 do 18 hodin.