Do oblasti autorského psaní zabrousili studenti i pedagogové Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky České. Vzniklo tak brožované dílo Anežčin almanach lesa. Seznámit se s ním a získat ho bylo možné na literárně-výtvarně-hudebním setkání básníků, studentů a pedagogů školy, které bylo současně vernisáží v Prádelně v Hradební ulici, kde je výstava na stejné téma k vidění pouze do neděle 9. října. Almanach, který zde studenti představili a pozvaní hosté pokřtili, je plný poetických textů. Přispěli do něj básněmi a kratšími prozaickými útvary všichni, kterým není cizí poezie a citlivé vnímání světa. Almanach zachycuje některé prchavé okamžiky letošního roku. Jak název napovídá, všemi příspěvky prorostl les. Ukázaly, co vše pro nás les znamená a jak silnou imaginativní sílu má.

„Přemýšlela jsem, jak seznámit studenty s literaturou jinak než z učebnic a čítanek, ale také tak, aby sami něco napsali,“ líčila učitelka Linda Wiedermannová z realizačního týmu. „Nosila jsem v sobě myšlenku na zrod almanachu. A když jsem viděla, jako jsou naši studenti senzitivní, vnímaví, a slyší na spoustu jiných věcí, rozhodla jsem se, že bychom ho mohli zkusit vytvořit. A díky úžasným kolegům i studentům se to povedlo. Téma lesa jsem zvolila, protože jsem chtěla, aby nás spojovalo něco jiného, než jenom škola. Les jsem vybrala z toho důvodu, že je pro mě už od dětství důležitý a les do české krajiny neodmyslitelně patří.“

„Napsat text je dřina a almanach je pro mě neuvěřitelně tlustý, velký, krásný,“ řekl nadšeně ředitel školy Martin Busta. „Protože je to první kniha, kterou jsme spojenými silami vydali. Almanach bude ke koupi, vydali jsme 101 kusů. Podpoříte tak úsilí studentů i pedagogů.“

Studenti i pedagogové tvořili almanach i věci na výstavu v průběhu roku ve svém volném čase. „Nechtěli jsme na výstavu dávat staré věci,“ řekla Deníku učitelka Věra Chovancová. „Texty vznikaly přirozeně. Projekt je společným dílem. Chtěli jsme také, aby studenti své výtvory mohli pověsit, a ne jenom strčit do šuplíku. Aby měli i zpětnou vazbu. Stejně to platí i v literatuře – vytiskne se pak, vydá, přečte se to. A studenti zde současně vidí i básníky, kteří již vydávají své věci. Jednotlivé druhy umění tady nejsou oddělené na umění výtvarné, zvlášť umění hudební a pak umění literární. Je to celek. A v tom je to silné.“

Kmotry almanachu se stali jihočeští básnířka Kateřina Bolechová a spisovatel Miroslav Pech, kteří večer zahájili autorským čtením ze svých textů. Program doplnilo čtení z almanachu, autorské divadlo Karkulka Marka Borsányiho a hudební produkce kapel Tam a The Original Elephant Music.

Návštěvníci výstavy mohou v Prádelně po celý týden zhlédnout instalace, videa, plastiky, malby, fotografie a volnou grafiku s tématem lesa.

Anežčin almanach lesa má ale dvě části. Druhá část výstavy, druhá vernisáž se uskuteční 19. října v 17.30 hodin v měšťanském domě č. 89 na Latráně, v prostorách, kde dříve bývala Manufaktura.