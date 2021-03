Cedulky příchozí směrovaly, kudy se mají ubírat k místu testování. U vstupu je registrovali dobrovolníci v ochranných oblecích. "Začali jsme od osmi hodin ráno," sdělila Vanda Kárová. "Vše jde pěkně plynule, Je zaregistrováno 58 lidí na testování a většina z nich už je odbavena. Formulář na webu pro přihlášení zájemců byl plný během dvou hodin."

Další dobrovolnice z Kaplice, Jana Juhásová, Marie Blessbergerová a Pavlína Jedličková, pomáhaly v místě odběru. "Jsme zdravotní sestry v důchodu," říkaly Marie Blessbergerová a Jana Juhásová. "Zatím je to perfektní, testování provádějí mladí vojáci a jde jim to skvěle."

Vytvořením testovacího místa se snaží vyjít vstříc pendlerům vedení města Kaplice spolu s nemocnicí. Odběry jsou pro veřejnost v rámci plošného testování zdarma. „Chceme pendlerům usnadnit testování na covid,“ říká starosta Kaplice Pavel Talíř. „Domluvili jsme se na tom s českokrumlovskou nemocnicí. Testovací místo bude ale zatím otevřené vždy pouze v neděli, protože nemocnice na víc nemá personální kapacity. Ale snažíme se vyjednat i další termíny.“

Odběrové místo bude otevřené vždy od 8 do 10 hodin v přízemí polikliniky v ordinaci lékařské pohotovostní služby. V odpoledních hodinách pak nezbývá, než využít testování v českokrumlovské nemocnici.

Každý z příchozích musel po výtěru vnitřní prostory opustit jiným vchodem než vešel a čekat na výsledek. " Předtím jsem chodil na testování do Krumlova, a jednou jsem byl v Rakousku," říkal Kapličák Jiří Ševčík mladší, který pracuje v Rakousku šest let. "Je fajn, když je to tady a nemusím do Krumlova. Princip funguje všude stejně. Je to nepříjemné. Když to absolvujete jednou za týden, tak to jde, ale občas to nevychází a potřebuji potvrzení třeba jednou za tři dny, a to už je pak docela bolestivé. Bylo by lepší dělat to ze slin nebo z krve." Onemocnění covidem už prodělal. "Přestože se na stavbě, kde jsem dělal, točilo množství Číňanů, byla stavba od covidu čistá. Skoro rok jsem se tomu vyhýbal, až covid přinesla domů manželka. A lehli jsme všichni. Bylo to horší než chřipka. Hlava bolí, tři dny jsem jenom spal. V práci se pak člověk pořád zadýchává a jinak už je to dobrý. Žena si nechala udělat test na protilátky a ukázalo se, že navzdory tomu, že má covid za sebou, už nemá skoro žádné protilátky."

Na výsledek čekal i Luděk Hlásek z Kájova. "Potřebuji potvrzení, protože jezdím s kamionem. Potřebuju to jenom na přejezd Německem. Určitě vítám, že to je v Kaplici. Uvítal bych to o víkendu také v Krumlově. Pokud tam ta možnost je, tak se mi ji na internetu nepodařilo najít. Covid jsem prodělal už v první vlně. Měl jsem naštěstí jenom kašel, jinak nic."