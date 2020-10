Voliči z Jihočeského kraje mohou do krajského zastupitelstva vybírat celkem z 919 kandidátů. Mezi nimi je 673 mužů a 246 žen. Průměrný věk kandidátů je 48,37 roku. O voliče se uchází v kraji 21 stran, hnutí a koalic. Mezi nejstarším a nejmladším kandidátem je věkový rozdíl 70 let. To znamená, že nejmladšímu kandidátovi je 18 let, nejstaršímu 88 roků.

S obálkou do knihovny

Například u pobočky Městské knihovny v Urbinské ulici na sídlišti Mír čekali v pátek už před 14. hodinou na otevření volební místnosti okrsku číslo 6 tři voliči. To proto, že měli naspěch.

„Dnes jsem tu první výjimečně,“ svěřil se jedenapadesátiletý Daniel Lžičař z Českého Krumlova, který s obálkou v ruce trpělivě čekal, až komise povolí vstup dovnitř. „Protože potřebuji odjet mimo Jihočeský kraj. Podřídil jsem tomu tedy vše a tím pádem jsem zde první. Jinak bych šel volit v průběhu odpoledne určitě. Bydlím kousek odtud. Pro mě nebylo těžké vybrat si koho volit. Já už léta volím jeden daný nejmenovaný subjekt.“ Z koronaviru strach nemá. „Přišel jsem odevzdat svůj hlas jako každé volby a doporučoval bych to všem občanům. Není to sice povinné, ty doby jsou tytam, ale každý by měl tomu alespoň ty dvě tři minuty věnovat. Kritizovat je umění pouze za předpokladu, že dotyčný chodí volit. V opačném případě by pak neměl kritizovat dané poměry.“

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Členkou šestičlenné volební komise v knihovně je i Nikola Benčová, která působí ve volební komisi potřetí. „Letos jsem do ní nastoupila jako náhradnice, protože někdo onemocněl. Baví mě to tady. Připadá mi fascinující, že jsou volby takový určitý společenský rituál, kdy všichni musí udělat stejný úkon. Druhá věc je, kolik přijde lidí. Přesto mám víru v to, že se to časem mění, mezi mladými sílí pocit zodpovědnosti a budou chodit stále víc.“ Nikola se vybavila i pro případ nudy rozečtenou knihou. Ostatně o knihy v této volební místnosti není nouze, v regálech všude okolo jsou jich stohy. „A hlavně jsou tu milí kolegové, takže si máme co povídat.“

Komise je vybavena množstvím ochranných prostředků. Hned u vchodu jsou voliči upozorňováni, aby použili dezinfekci na ruce. „Roušek máme několik set,“ přikývla další členka komise. Stejně jako ostatním jí část obličeje přikrývá rouška a na rukou má gumové rukavice. To není nic příjemného. „Roušky máme pro jistotu také pro voliče, kteří by si ji zapomněli. Což se může stát.“

V tomto okrsku je necelých 800 voličů. Ukáže se, kolik z nich k volbám přijde.

Volby ve škole

Během prvních pár minut po 14 hodině dorazilo k volební urně v 7. okresku v Českém Krumlově osm voličů, ještě před otevřením volební místnosti na školní chodbě čekali tři. Mezi prvními byla ve škole T. G. Masaryka, kde místnost sídlí, i Božena Cejnková z nedalekého paneláku. "Chodím volit pravidelně, vedli nás k tomu rodiče, tatínek v tom byl docela přísný. Nám to neublíží a to, že jsme aktivní a chodíme k volbám, nám může jedině pomoct," svěřila se. "A abych měla odpoledne čas a nemusela odnikud spěchat, když bych šla třeba někam na návštěvu, tak chodím na začátku.

Zdroj: Deník / Zuzana Gabajová

Do příprav volební místnosti v Základní škole T. G. Masaryka se ve 13.15 pustila komise v 7. volebním okresku v Českém Krumlově. A měla toho kvůli koronavirovým opatřením na práci o dost víc než obvykle.

"Máme tu roušky, jednorázové rukavice, oboje jak pro nás, tak pro voliče, samozřejmě nechybí spousta dezinfekce, budeme průběžně dezinfikovat prostory, a taky spoustu informačních ceduliček, které tu musíme všude rozvěsit," vyjmenovává Filip Putschögl, zapisovatel komise. "Roušek máme velký balík, nevím přesně, ale je jich hodně. Čtyři máme pro každého člena komise, zbytek pro voliče," dodává zapisovatel s tím, že až budou v sobotu odpoledne počítat hlasy, na rukou budou mít rukavice.

Ve Velešíně míří voliči s obálkami na tři místa

Prvním voličem ve volebním okrsku číslo 3 v Základní škole Velešín byl ve 14 hodin Jiří Beneš, který volí pravidelně. "Jenom asi jednou od převratu jsem vynechal," doplnil. Ani současná situace ohledně COVID nebyla pro něj překážkou. Ve Velešíně občané míří do tří volebních okrsků v Základní škole Velešín, v kině a na radnici. Také tady nezapomínají na bezpečnostní opatření a neustálou dezinfekci rukou i prostoru za plentou. (Autor: Petr Skřivánek)

Zdroj: Petr Skřivánek

V okrese Český Krumlov, který má 79 volebních okrsků, při minulých krajských volbách, v roce 2016, dostalo volební obálky 15 608 voličů z registrovaných 47 796. Platných hlasů bylo 15 575, tj. 97,35 % z 15 575 odevzdaných obálek a volební účast byla 32,66 %.

V okrese před čtyřmi lety krajské volby jasně vyhrála Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) s 22,62 % hlasů, druhé bylo ANO (16,15 %) a třetí byla ODS (12,55 %)

Voliči jsou vzorní, všechna opatření dodržují

Blíží se konec prvního volebního dne. Někde jsou s volební účastí spokojeni, jinde je to horší.

Dobře to kolem 20.30 hodin vypadalo ve volebním okrsku č. 2 v Základní škole Za Nádražím v Českém Krumlově, kde se k volební urně do té doby dostavilo 28,3 procenta voličů. „Ale teď to polevilo,“ konstatovala předsedkyně Jana Sochorová. „Vše probíhá v pořádku.“

„Voliče máme úplně vzorné,“ přitakala Kristýna Maršíčková, předsedkyně volebníkomise č. 1 v Mateřské škole 1. máje v Kaplici.

Zdroj: Deník/ Zuzana Kyselová

Voliči si zřejmě pořádně nastudovali, jak se mají ve volebních místnostech chovat ohledně protikoronavirových opatření, a vše dodržují. Ve všech oslovených komisích voliče chválí. „Lidi chodí, překvapilo nás, že chodí dost. Ale ještě jsme je nesčítali.“ Tento okrsek čítá 568 voličů. Členky komise se shodují, že být celou dobu v rouškách není nic moc. „Roušky máme v zásobě i pro ty, kdo by si ji zapomněl. To se ale ještě nestalo,“ doplnila Kristýna Maršíčková. „Propisovačky točíme, aby voliči nepoužívali stejnou a dezinfikujeme je. Prostory dezinfikujeme, sebe dezinfikujeme, pořád si myjeme ruce.“

Sousední okrsková komise ve stejné místnosti si ruce tak často nemyje, protože všichni mají rukavice. „Celkem to jde, už jsme si v nich zvykli. Jenom asi pak bude trochu potíž je sundat,“ říkali členové komise s úsměvem v čele s předsedkyní Janou Kotlasovou. „ Lidé celkem chodí, hlavně kolem druhé hodiny jich tu bylo hodně, že se i trochu tvořily fronty.“

První den se obešel bez komplikací

První den krajských voleb se na jihu Čech obešel bez jakýchkoliv incidentů nebo mimořádných událostí. Krátce předtím, než se v pátek zavřely volební místnosti, to potvrdila Alena Karvánková ze správního odboru krajského úřadu. Podle informací z volebních místností napříč krajem odhadla, že volební účast v pátek jen mírně přesáhla hodnotu 15 procent, což je méně než při volbách do krajského zastupitelstva, které se konaly před čtyřmi lety.