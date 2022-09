První den voleb se na jihu Čech obešel bez incidentů. Překvapila vysoká účast

První den voleb do obecních a městských zastupitelstev i následující noc se na jihu Čech obešly bez incidentů. Potvrdil to mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. "Nedošlo k žádnému většímu narušení voleb ani rušení veřejného pořádku. Policisté objížděli volební místnosti, nikde nevznikl žádný problém. Situaci budou monitorovat také dnes, a to až do uzavření volebních místností," uvedl.

Volby v gymnáziu Česká v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek