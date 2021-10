Vytvořil ji spolek Českokrumlovské ferraty v čele s tamní lezkyní a horskou průvodkyní Hanou Benešovou. Trasa ferraty, neboli zajištěné cesty, je dlouhá 110 metrů a má jednu unikátnost – vzdušnou lanovou lávku dlouhou 27 metrů, která spojuje dva sousední vrcholy skály. „Je to nejdelší vzdušná lávka v republice,“ říká zkušená instruktorka lezení na ferraty Hana Benešová. „Momentální ferrata je začátkem celého projektu, který by tam měl kompletně vzniknout během příštího roku. Plánujeme tam ještě další dvě ferratové trasy a zároveň i dětskou cvičnou ferratu. Tu budou moci využívat i ti, kdo si hned netroufnou na ty hlavní cesty.“ Ferrata je jednosměrná, z vrcholu se dolů sestupuje pěšinou, která lezce vyvede vzadu za Havraní skálou na Objížďkovou ulici.

Ferrata Havranka: Ferrata je určena pro širokou veřejnost. Je ale nutné se důsledně řídit provozním řádem. Při lezení na ferratě hrozí riziko pádu a padajícího kamení s následky těžkého poranění a smrti, proto nezkušení lezci mohou na ferratu pouze v doprovodu zkušeného ferratisty, který za ně nese po dobu lezení osobní odpovědnost. Zkušení lezci, kteří nepotřebují rady instruktora a mají své vybavení, mají lezení na Ferratě Havranka zdarma.

První ferrata v Českém Krumlově se nachází na skalním útvaru Havraní skála na pravém břehu Vltavy jen pár minut chůze z centra Českého Krumlova. Je na ni vstup od garáží u mostu. Současná trasa má obtížnost C. Její nejvyšší bod leží ve výšce 550 metrů nad mořem.

Město Český Krumlov nadšencům ze spolku vyšlo vstříc. „Město pro tento účel spolku poskytlo pozemek a spolupracujeme,“ říká místostarosta města Martin Hák. „Ferrata náleží k moderním trendům, jak trávit volný čas. Díky lokaci a výhledu na zámek a pivovar je to velmi atraktivní ferrata nejen v rámci Krumlova, ale i republiky. Slibujeme si od ní, že tato novinka přiláká do Českého Krumlova další okruh návštěvníků.“

O vznik první ferraty v Českém Krumlově se do určité míry zasloužila pandemie koronaviru. „Loni se všichni ocitli v situaci, která by nás nikdy ani nenapadla - nemohli jsme vyjet ani mimo okres,“ vyprávěla Hana Benešová, jak na nápad přišla. „A jsou věci, které nenahradíte. Proto jsem usoudila, že by bylo fajn, kdyby v Krumlově vzniklo něco podobného, jako vzniká i jinde v České republice.“ Hana Benešová je totiž horský vůdce s mezinárodní licencí a během kornaviru působila jako instruktorka lezení v České republice. „Během těchto kurzů mi přišlo fajn, že lidi mohou se mnou na kuŕzu strávit jeden den a učit se základy kousek od svého bydliště. A nemusí se mnou vyrážet dvě stě kilometrů za hranice na třídenní pobyt, přičemž někteří klienti během jednoho dne přišli na to, že to vůbec není sport pro ně. A když jsem přemýšlela, kde nejlépe v Krumlově ferratu vytvořit, napadlo mě, že v centru města podobně, jako to má třeba Hallstadt.“

Provoz ferraty si žádá i zázemí, a to vzniklo díky spolupráci se společností Surfsport, která sídlí přes řeku naproti Havraní skále a půjčuje rafty, koloběžky a kola. „Teď už je na zimu Surfsport zavřený, takže půjčovnu vybavení pro lezce řešíme na základě on-line rezervací,“ řekla Hana Benešová. „Ale během sezony, kdy je Surfsport v provozu, si lidé kromě lezeckého vybavení mohou půjčit i něco jiného. Je tam také zázemí v podobě sociálního zařízení, k dispozici je kvalifikovaný personál. Na tom břehu jsou rovněž parkoviště – jedno městské pod poštou, jedno soukromé u pivovaru. Při tom na tom městském je dokonce prvních 40 minut zdarma.“

Ferratu Havranku od 20. září, kdy je otevřena, využilo už zhruba čtyři sta lidí. „Je vidět, že ´ferratový´ boom v Česku je, existují lidé, kteří sbírají ferraty, které v ČR vylezou,“ těší Hanu Benešovou zájem adrenalinu chtivých výletníků. „Třeba minulý víkend sem za ferratou přijeli lidé z Brna a strávili v Krumlově dva dny, protože si ještě dali jízdu na kolech do okolí a pak si k nám přišli půjčit vybavení na skálu. Je vidět, že to funguje. Třeba lidé z Plzně sednou do vlaku, přijedou do Krumlova, po cestě nazpátek se zastaví na Hluboké, kde si slezou další ferratu a pokračují dál. Začíná to tak dělat dost lidí. Ferraty v Krumlově a na Hluboké jsou už dost pádným důvodem jižní Čechy navštívit a strávit tu čas různými sportovními aktivitami.“