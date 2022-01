Nelinka se měla narodit už 25. prosince, s příchodem na svět si ale ještě pár dní počkala. Porod byl naštěstí rychlý a holčička zatím svým rodičům dělá jen radost. „Je hodňoučká, krásně spinká i jí a je to zlatíčko. Musím říci, že je jako přes kopírák s první dcerou. Je to pro nás velké štěstí,“ líčí dojmy maminka Helena a zároveň chválí manžela, který jí prý byl u porodu velkou oporou.

Na první jihočeské miminko se těšila i jeho dvouletá sestřička Barunka. Navíc nechybělo málo a obě holčičky se narodily ve stejný den. „Naší první dceru máme narozenou na Silvestra odpoledne dva roky zpátky, takže jsme tak trochu doufali, že budou ve stejný den. Ale nějak se to zvrtlo a stalo se z ní takhle obletované miminko. Vůbec jsme to neplánovali, u první, ani u druhé dcery, je to zajímavá náhoda,“ říká dvojnásobná maminka Helena.

Starší sestřička už přišla Nelu do porodnice navštívit. „Mile nás překvapila, protože k Nelince hned vztahovala ručičky, hladila jí a dávala pusinky. Doufám, že se z nich stanou kamarádky a snad nebudou žádné bitky ani rozbroje,“ usmívá se maminka.

Zástupci nemocnice předali paní Dobiášové pětitisícikorunový poukaz na nákup výbavy pro novorozence. Maminku s prvním miminkem roku propustí z nemocnice během úterý.

Písecká porodnice má mezi maminkami výbornou pověst a téměř polovina všech rodiček sem loni přijela z jiných okresů. Nejlepší zkušenost má také paní Dobiášová. "Rodila jsem v Písku podruhé a každé mamince bych to doporučila. Chtěla bych všechny pochválit za vzornou péči. Nic nám tady nechybí. Kdybych náhodou čekala třetí miminko, tak neváhám a rodím zase tady," uzavírá Helena Dobiášová.