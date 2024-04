Dva roky se vše připravovalo a upravovalo, až v roce 1956 byla tato nová prodejna slavnostně otevřena. Vedoucího tam dělal Václav Jindřich, který v tom baráku v patře bydlel. Jeho zástupcem byl Vojtěch Nožička, také obchodník, co míval konzum ve svém domě na Nádražím předměstí.

Jako kluk jsem chodíval do té sámošky stát ve frontě na máslo. Ta byla v provozu až do poloviny šedesátých šedesátých let minulého století, kdy se dostavělo nové sídliště panelových domů na Špičáku (první paneláky ve městě) a současně s ním i nová samoobslužná prodejna, nad níž byla v patře kavárna Luna. Obsluhovali tam manželé Fenclovi. Hrával jsem tam s kapelou k tanci i poslechu. Mám na tu dobu hezounké vzpomínky. Byla na co koukat, chodívaly si tam zatrsat hezké krumlovské holčiny v minisukních.

Krumlovská sedmdesátá. Stavěl se Plešivec, Berkáč byl ještě bez gymnázia