Od pondělka je opět k dispozici krytý plavecký bazén a při pěkných letních dnech i venkovní terasa.

Vstup je pochopitelně v rouškách, sundat si je můžete při plavání, ve sprchách a při odpočinku na lůžku nebo při slunění na podložce. Roušku musí nosit i plavčíci, kteří dohlížejí na plavce. Při vstupu do areálu si návštěvníci musí dezinfikovat ruce. V provozu ale pořád není parní komora, ani vodotrysk v malém bazénu.

„Je třeba dodržovat rozestupy, proto jsme třeba u pokladny udělali značky na zemi,“ doplnil Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT Český Krumlov. „Upravili jsme provozní dobu, protože zřejmě budou lidé s návštěvou váhat a školy také nebudou. Nicméně nedočkaví plavci už chodí.“

Hned u vchodu jsou nainstalované sloupky s dezinfekcí na ruce. Je zakázáno shlukovat se, pobývat ve skupinách, kromě dvojic a rodin, v rozestupu menším než dva metry. Roušku lze odložit před plaváním pouze ve svém osobním prostoru v bazénu, tj. na podložce, židli i křesle s uloženými osobními věcmi. Při placení vstupného pracovníci bazénu upřednostňují platbu kartou.

„V prvním týdnu v červnu kvůli tomu zavedeme platební terminál,“ říká Martin Tomka. „Čili možnost platiti kartou v plaveckém bazénu bude.“

Jak již zaznělo, otevřená je i venkovní terasa. „Letní terasa vzadu na trávníku,“ upřesňuje Martin Tomka. „Je tam venkovní sprcha, po jejímž použití se lidé mohou jít vykoupat dovnitř. Terasu ale otevíráme jenom při teplotách nad 25 °C.“

Rehabilitace v budově fungují, parní komora, která má hodně příznivců, však ještě musí zůstat zavřená.

Nucenou pauzu pracovníci bazénu využili jako technickou odstávku, která jinak bývá až v srpnu. „Čtyři neděle jsme opravovali, co bylo třeba a prováděli technickou údržbu,“ přiblížil ředitel PRO-SPORTu. „Měnili jsme filtry, spárovali dlaždičky, dali do pořádku elektroinstalaci a podobně.“

Jedním z prvních návštěvníků bazénu je Monika Strnadová z Českých Budějovic, která se věnuje triatlonu. „Těšili jsme se s manželem moc. Už jsme si byli zaplavat v rybníku, ale navzdory neoprénům to bylo moc studené, takže jsme se těšili dovnitř. Jezdíme sem, protože v Budějovicích je bazén ještě zavřený. Navíc se tady mohou používat ploutve, což v Budějovicích nejde. A manžel je z Krumlova.“

V prvním týdnu od 25. do 31. května je provozní doba zkrácena do víkendového režimu, tedy od 13 do 21 hodin od úterý do pátku.



V pondělí je sanační den a otevřeno je pouze pro pravidelné plavání klubů.



Od 1.6. se provoz zřejmě rozšíří.

V malém bazénu je povoleno plavání maximálně 20 dětí, ve velkém bazénu maximálně 60 osob v jeden okamžik. Při překročení těchto počtů bude omezen vstup do bazénu pro nové návštěvníky. Dezinfekce všech ploch je prováděna 2-3 krát denně.