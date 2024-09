Obráběč/ka Co u nás budete dělat? " Obrábění dílů pro následnou montáž pohonných a řídících náprav do vysokozdvižných vozíků. " Práce na moderních soustružnicko-frézovacích centrech (automatizace, robotizace, nové technologie). " Obsluha a seřízení CNC strojů (soustruhů a fréz). " Používání zdvihacích zařízení (pro ulehčení práce). " Práce s měřidly (kontrola přesnosti hotových výrobků) " Dodržování bezpečnostních postupů a práce s CNC stroji. Co od vás potřebujeme? " Min. vyučen v technickém nebo strojírenském oboru. " Praktické zkušenosti s obráběním na CNC strojích velkou výhodou. " Schopnost číst výkresy a technickou dokumentaci " Znalost práce s měřidly " Praxe ve výrobní společnosti velkou výhodou. " Ochota pracovat ve směnném režimu a učit se nové věci. " Pečlivost, zodpovědnost, manuální zručnost, samostatnost Na co se u nás můžete těšit: o Nástupní měsíční hrubá mzda od 35.000, - Kč do 45.000, - Kč o Rodinné české prostředí o Závodní stravování (obědy a večeře) ZDARMA, stravenky o Odměny a příplatky za přesčasovou práci nad rámec Zákoníku práce o Příspěvek na dojíždění o Smlouva na dobu neurčitou o 5 týdnů dovolené o Po zapracování možnost zvýšení kvalifikace a hodinové mzdy o Další prémiové složky o Příspěvek na penzijní a životní pojištění o Pravidelné odměny (dovolená, Vánoce a roční bonus) o Příspěvek na kulturu, zdraví a sport ve výši 4.500, - Kč/rok o Očkování proti chřipce o ŠKODA AUTO zvýhodněné ceny o Bonus pro pracovních a životních výročích, narození dítěte. o Odměny za zlepšovací návrhy. o Akcie KION Group o Zvýhodněné tarify pro blízké, rodinné akce a výlety. o Zázemí mezinárodní společnosti podporující motivaci zaměstnanců 35 000 Kč

