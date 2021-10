Zdroj: DeníkPrvořadým úkolem, který má před sebou, není pro Benešov jenom dokončení rekonstrukce náměstí.

„Do konce roku se ještě pustíme do obnovy vodovodu a kanalizace mezi mosty v obci,“ říká starostka Benešova nad Černou Veronika Korchová. „Všechny mosty v obci máme z minulých let opraveny, silnice mezi nimi je však poničená, ale než začne konečná úprava vozovek, musíme opravit vodovod a kanalizaci pod nimi. Provádíme to po etapách, protože si nemůžeme dovolit udělat celou akci najednou. Nyní nás čeká úsek od velkého mostu směrem k Černému Údolí.“ V příštím roce přijde na řadu poslední úsek a pak už bude moci kraj zahájit opravu celého silničního tahu.

V té době už by měla být hotova rekonstrukce celého náměstí. V příštím roce vypukne pátá etapa, která se zaměří na úpravu prostranství kolem kostela.

„Tento památkově chráněný objekt velmi trpí kvůli tomu, že se ze silnice svažitého náměstí vše splavuje pod kostel,“ vysvětluje starostka. „Je proto třeba ho především odvodnit.“ Plocha před kostelem bude trochu vyvýšena, vybavená schůdky, takže kostel bude touto kamennou plochou od silnice oddělen. Díky tomu vznikne před kostelem klidová část. Na prostranství nebude chybět zeleň.

„Pro příští rok máme přislíbenu dotaci, takže upravíme i parčík vedle kostela,“ doplnila Veronika Zemanová Korchová. „Bude v něm posezení a pěkné lavičky doplní čtyři dřevěné sochy od šikovného řezbáře z Novohradek.“ Obec spolu s provozovateli linek také řeší, jak lépe uspořádat autobusovou dopravu na náměstí, kde se v jednu chvíli potkávají tři autobusy naráz.