První výstavu Mony Kiele v Česku můžete vidět ve Velešíně

Ve velešínském ateliéru vznikly obrazy a obrázky, které nyní můžete vidět na nové výstavě v galerii Jakub ve Velešíně. Svou premiéru v České republice v ukázce své tvorby tady má Raimonda Kielaité, mladá umělkyně z 1300 kilometrů vzdálené Litvy. V současnosti žije a tvoří ve Velešíně. Výstava nese název Mony Kiele: The look.

Výstava Mony Kiele: The Look je do poloviny března k vidění ve Velešíně v galerii Jakub. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová