„Byl to první ročník a pro nás velký úspěch, vždyť závod patřil do světové série Ski Classicc a přijeli závodit borci z 8 států. Předchozí díly se jely ve Finsku, Norsku, Švédsku, Itálii, Rakousku a v Argentině. No a nakonec na Lipensku, to je parádní vizitka a čest, být zařazen do takové společnosti světových lyžařů běžců. Lví podíl na tom má Marek Pazderský z ED Systém Silvini týmu a lipenský podnikatel Luboš Krejza, který v kategorii veteránů závodí za Pazderského tým. Spokojeni můžeme být díky super počasí a díky tomu, že závod měl své partnery, včetně Jihočeského kraje a záštity hejtmana Martina Kuby, což je dobrý předpoklad pro další ročníky,“ uvádí předseda Turistického spolku Lipenska a jeden z organizátorů Jiří Mánek, jehož dcera Emma vyhrála kategorii dorostenek.

Závod včetně doprovodu přilákal asi 400 lidí. „Vůbec poprvé jsme vezli přívozem takové množství lyžařů. Jsme zvyklí na celebrity, výletníky, zvířata, harvestory i harleje, ale tolik sportovců najednou jsme u nás ještě neměli. Věříme, že závod bude mít příští rok pokračování," uvádí provozovatel přívozu Hraničář Antonín Labaj z Frymburku.

Po nehodě s traktorem u Černé se automobil ocitl obrácený na střeše

Sami závodníci nyní mezi své kolegy přenesou pozitivní doporučení a organizátoři jsou přesvědčení, že na Lipensku tak začne trénovat a posléze závodit více lyžařů-běžkařů. „Závod se určitě bude konat i příští rok. Základ bude ve stejném formátu, ale budeme mít více času i pozitivní energie na propagaci dalších ročníků. Máme již i plno fotek i videa, kterými budeme oslovovat lyžaře z celé Evropy. Pokud by se nám podařilo sehnat zajímavé a silné partnery, pak bychom na price money rádi přilákali i další zvučná jména lyžařské obce,“ dodal ředitel závodu a lipenský podnikatel Luboš Krejza.

„Jsme rádi, za fantastické terény pro letní přípravu objevili prostřednictvím tohoto závodu nejenom závodníci z Čech. Doposud u nás trénovali hlavně místní nadšenci a lyžaři z pár set metrů vzdáleného Rakouska. Zvlněná krajina s krásnými asfaltkami v šumavské přírodě a v okolí Lipna určitě stojí za pozornost široké sportovní veřejnosti,“ říká Kamila Sušanková za Běžky Pasečná, které v okolí Pasečné od loňského roku udržují desítky kilometrů kvalitních běžkařských tratí.

Muž se zákazem řízení přijel k výslechu na policii autem. Drzost se mu vymstila

V mužské kategorii se jelo rychle hned od startu a brzy se oddělila skupina 4 závodníků, ze které na vrchařské prémii odpadl čtvrtý v pořadí Jiří Pliska a zbylí tři závodníci si to rozdali až v posledním kilometru trati. Na sprinterské a vrchařské prémii a i v celém závodě byl nejrychlejší Jan Šrail, který stanovil rekord trati na 2 hodiny, 14 minut a 49 vteřin.

„Hlavní devizou byla nádherná trať, která vedla po cyklotrasách v okolí Lipna, mluvím o ní jen v superlativech. Organizátoři závodu předvedli výbornou práci. Jako vítěz prvního ročníku tohoto závodu určitě doporučuji navštívit tento region, jelikož je toho spoustu k vidění. Jako závodník v dálkových bězích si určitě přijedu vyzkoušet tratě i v zimě a na další ročník závodu se budu těšit!“ uvedl Šrail.

Pavel Pechoušek