Dominika je totiž prvním občánkem města Velešín narozeným v roce 2020. Zástupci města starosta Petr Vágner a matrikářka Markéta Zieglerová předali miminku na upomínku této významné události dárky – stříbrnou pamětní minci a poukaz na nákup v Bejby centru.

To je novinka, neboť první novoroční občánkové Velešína doposud dostávali od města na památku zlatý přívěšek. „Letos jsme se to rozhodli změnit a vymysleli jsme něco jiného,“ vysvětlila Markéta Zieglerová. „Místo přívěšku jsme zvolili pamětní minci k výročí 750 let města Velešína. Je skutečně stříbrná,“ řekl Petr Vágner.

Dominika Jandová je prvním občánkem města, i když se narodila až 9. ledna. Tatínek Josef Janda nechyběl při tom, když se v 1.24 hodin jejich první potomek ocitl na světě a rodiče zjistili, že se jim narodila dceruška. „Nenechali jsme si říct, co to bude,“ svěřila se maminka Markéta. „Nechali jsme si to jako překvapení. Všichni nám předpovídali kluka, takže jsme spíše počítali s ním.“

S dceruškou, která vážila 3280 gramů a měřila 49 centimetrů, jsou rodiče nadmíru spokojeni. „Je to tatínkova holčička,“ přikývla paní Markéta s úsměvem. Dominika se narodila s hustou kšticí tmavých vlásků. „Porod byl dlouhý,“ zavzpomínala Markéta Jandová. „Trval 26 hodin. Manžel mi byl velkou psychickou oporou, ještěže byl se mnou.“

Toho, že se jejich prvorozené dítě stane prvním občánkem města Velešína, se naprosto nenadáli. Už proto, že Dominika pospíchala na svět o více jak dva týdny dříve, než podle předpokladu měla. Ale byla a je naprosto v pořádku a spokojeně si hověla v maminčině bezpečné náruči.