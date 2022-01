Jeho rodiče vietnamské národnosti, kteří žijí v Benešově nad Černou, mají ze synka velkou radost. O to větší, že jejich předchozí dvě děti jsou děvčata. Tatínek Vu Minh Tuen při porodu nechyběl.

A doma na bratříčka čekají sestry. „Starší dceři je sedmnáct let a učí se modeláž nehtů,“ řekla Hoang Thuy. „Mladší dcera chodí do první třídy.“ V Benešově nad Černou žijí zhruba deset let. „Moc se nám tam líbí,“ řekla Hoang Thuy spokojeně.