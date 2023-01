IKEA se chystá udělat další krok směrem k Budějčákům a Jihočechům

Malý Samík, jak mu říkají rodiče, si poslechl v bříšku u maminky ještě zvuky tichého silvestrovského ohňostroje na kaplickém náměstí, a pak se přihlásil o slovo. „Popravdě mi nebylo dobře už od rána,“ vyprávěla maminka Petra. „Do porodnice jsme vyjeli asi v půl jedenácté v noci. Tašku jsem si nechala v autě, přesvědčena, že mě zase pošlou domů.“ Miminko se totiž podle výpočtů mělo narodit až v polovině ledna. V porodnici však zjistili, že maminka má již skoro polovinu porodu za sebou. Tatínek tedy honem běžel do auta pro tašku. „Byl to fofr,“ líčila Petra. „Po půlnoci byl malý na světě. Navštěvovali jsme s manželem předporodní kursy a cvičení, nic z toho jsme během porodu nestihli vyzkoušet,“ smála se. „Byla jsem ráda, bylo super, že to proběhlo tak rychle.“

Tatínek Stanislav si porod rozhodně ujít nenechal. „Hrdě jsem přestřihnul pupeční šňůru,“ řekl. „Personál byl šikovný a hodný. Synka zvážili, změřili a dali mi ho pochovat. A ve středu jsem si je přivezl domů,“ zářil štěstím. Na brášku se moc těšili i sourozenci, kteří za ním běhali na návštěvu do porodnice rovnou z krumlovské školy. „Přestali dokonce chtít i psa s tím, že když mají Samíka, už psa nepotřebují,“ smál se tatínek.

Andělé, pastýři i malý Ježíšek. V Loučovicích ožil betlém

Petra a Stanislav jsou nejenom čerství rodiče, ale také novomanželé. Svatbu totiž měli 19. prosince. Samík je hodný a všichni se těší, jaké radosti celé rodině přinese.