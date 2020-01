„Termín porodu jsem měla stanovený na 10. ledna,“ svěřila se maminka Žaneta Zdychyncová z Českého Krumlova. „Takže nás vůbec nenapadlo, že by se naše dítě mohlo stát prvním novoročním miminkem.“ Otcem Nikolase je Jan Benda. Je to jejich první společné miminko, maminka má ještě čtyři další děti Petra, Kevina, Andreu Natašu a Rosalindu žanetu s prvním partnerem.

„Věděli jsme, že to bude kluk,“ říká maminka Žaneta. „ Jméno jsme mu dali po nejmladším synovci od mé sestry, který se narodil 9.9. v roce 2000. Kdyby to byla holčička, jmenovala by se Marta, po mé starší sestře, která má narozeniny 12. ledna.“