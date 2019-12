Odpůrci vytahují řadu argumentů proti pořádání této děsuplné podívané, pravdivých i nepravdivých. Mezi ty pravdivé náleží: několik hodin je omezen provoz a pohyb po centru města, běh krampusů není česká tradice a nepatří sem, a krampusácké bytosti jsou tak úděsné bytosti, že to není vhodná podívaná pro děti.

Na počátku této nové kaplické tradice jsem v tom s nimi byla za jedno. Po zhlédnutí několika show jsem však svůj pohled na přehlídku krampusů změnila. V Kaplici nabízí kvalitní, vzrušující výjimečnou podívanou a zážitek. Maličké děti tam skutečně nemají co dělat, ale o to se musejí postarat rodiče. A větší ratolesti? Ty dnes hned tak něco nerozhodí a těm mladším během show vždy brzy otrne.

I když to není česká tradice, v Kaplici, jejíž obyvatelstvo v minulosti bylo převážně německé, ji jako ukázku lidového obyčeje od rakouských sousedů beru.

Navíc se díky tomu pracovníkům kultury podařilo najít a uspořádat tradici, na níž se sjíždějí tisíce lidí a díky níž se Kaplice stala známá po celé republice, i za hranicemi. A to je pro ni v konkurenci takových blízkých měst, jako je Český Krumlov, a dalších míst s ojedinělými památkami, velmi těžké. Myslím, že by byla velká škoda, kdyby vedení města na kritické hlasy dalo, a úspěšnou akci, kterou se snaží kopírovat i v některých jiných českých městech, zrušilo. V Českém Krumlově je při Slavnostech růže střed města uzavřený pro běžný provoz na 2,5 dne. Některým z obyvatel se to také nelíbí, tradice slavností tu přesto žije a vzkvétá už více než třicet let. Není možné se zalíbit všem. Povedené akce ale za trochu toho nepohodlí stojí, ne?