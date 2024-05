Městu Vyšší Brod se před deseti lety po dlouhém úsilí podařilo nejjižnější bod České republiky patřičně zviditelnit. Na místo nechali pracovníci tamní kultury vztyčit kámen s plaketou. Tento památníček společně s hosty z české i rakouské strany hranice slavnostně odhalili v sobotu 10. května 2014.

Slavnostní odhalení pamětního kamene na nejjižnějším bodu ČR v Radvanově. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Umístit kámen na nejjižnější bod nebylo jednoduché. Jednak je na pro techniku těžko přístupném místě, navíc přímo k němu nevede žádná cesta. „Bylo to opravdu minimálně dvouleté úsilí pánů z infocentra," řekla místostarostka Vyššího Brodu Hana Straková. „Chtěli místo zpřístupnit jako zajímavou turistickou atrakci. Podařilo se jim to díky díky pochopení a ochotě rakouského majitele pozemku, že sem pustil těžkou techniku. Vyšší Brod tím má další atrakci a doufejme, že k nám přiláká pěší turisty.“

Psali jsme před 10 lety. Tahle miminka z krumlovské porodnice slaví kulatiny

Kdo kámen vytesal, se zřejmě už nikdo nedozví. „Našli jsme ho s Karlem Trojákem na městské skládce,“ líčil Jan Straka z vyšebrodského infocentra. „Kdysi sloužil jako překlad v lese, jako lávka a pochází z Vyšebrodska. Byl lámaný ve zdejších lomech, které tu kdysi bývaly. Jsou na něm vidět stopy po ručním lámání.“

Nebylo třeba kámen nějak upravovat, pracovníci infocentra ho pouze důkladně očistili a nechali na něho připevnit ne kovovou, ale plastovou plaketu. Kamen váží zhruba 1,5 tuny, vysoký je asi 2,5 metru, celkově asi tři metry.

Psali jsme před 10 lety. V klášterech se čekalo už jen na podpis smlouvy

Instalace památníku město na moc nepřišla. „S celým tímto projektem jsme se vešli tak do 30 000 korun,“ informoval Jan Straka. „Protože kámen byl města, dřevo poskytly městské lesy, jenom jsme použili najatou mechanizaci na úpravu terénu a instalaci kamene a s tím nám pomohli naši hasiči. Čili je do toho zapojeno hodně dobrovolníků. Také je tu nová dřevěná lávka a bytelný stůl s lavicemi, který vlastnoručně vyrobil Karel Troják.“

„Toto bylo jediné místo, které ještě nemělo kámen,“ konstatoval Jiří Franc, předseda oblasti KČT Jižní Čechy. „Hrčava má kámen, Šluknov má kámen i Západní Čechy mají kámen, moc proto místním fandím." Na odhalení nechyběly Anna Lísalová a Anna Mačková z Vyššího Brodu. „Jsme tady poprvé. Spíše chodíme na Maria Rast nebo na Vyklestilku. Je to tu pěkné. Dnes odtud půjdeme zpátky pěšky do Brodu, tak snad to ujdeme,“ dodaly s úsměvem.