Ulice měst a obcí s koncem letních prázdnin znovu ožily, do škol regionu nastoupily tisíce dětí a mladých lidí. V roce 2009 jich čtveřice základních škol v Českém Krumlově v úterý 1. září přivítala 174 (letos jich je o deset méně).

V Českém Krumlově se před 15 lety otevřelo osm prvních tříd. Nejvíce tříd měly a nejvíce žáků do prvních tříd nastoupilo do Základních škol Za Nádražím a Plešivec. Zbývající školy měly po jedné první třídě. „Všem žákům v českokrumlovských školách přeji do nového školního roku, aby se jim v nich dobře učilo, měli dostatek trpělivosti a píle při studiu a nenechali se odradit někdy zdánlivě složitou výukou,“ řekltehdy starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička, který přivítal prvňáčky a jejich rodiče v ZŠ TGM.

„Já se do školy těšila hrozně moc,“ svěřila se nadšeně Eliška Janotová z Českého Krumlova, která před patnácti lety nastupovala do 4. třídy. „A na kamarádky i na paní učitelku Blanku Přívratskou. Z předmětů mám nejradši prvouku.“