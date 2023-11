Nebohého sumce uvěznil na hladině jihočeského rybníka míč. Jak se ale ukázalo, byla to fake news, jejíž původ se datuje do roku 2004 a která koluje po internetu dodnes. Na Lipně se převrhla loď s rybáři a ve Velešíně postavili novou halu. A nechybí miminka, která už slaví patnáctiny. To jsou hlavní zprávy, které se objevily na stránkách Českokrumlovského deníku v polovině listopadu v roce 2008.

Nevídaný zážitek měl prý za sebou jeden jihočeský rybář. Ke svému nemalému úžasu zjistil, že to, co se pohupuje na hladině rybníka, je sumec, který se snažil spolknout červený míč. Míč mu ale v zubaté tlamě uvíznul. V té chvíli se zápas s míčem pro sumce změnil v boj o holý život. Zkoušel se potopit, ale míč ho pokaždé vytáhnul na hladinu. Rybář se snažil rybě pomoci a míč jí vytáhnout z tlamy, ale marně. Nezbylo mu než požádat o pomoc manželku. Ta mu pomohla míč proříznout a pak konečně mohli hladového a vysíleného sumce pustit zpět do hlubin.

Tak zněla zpráva, která v půlce listopadu dorazila do redakce Českokrumlovského deníku. Jak se ale ukázalo, šlo o fake news. Ve skutečnosti to byla tehdy už čtyři roky stará zpráva z Ameriky, konkrétně z Wichity ve státě Kansas. Snímky ryby se minimálně od jara 2004 šířily po internetu. Český text byl jen volným překladem původní zprávy.

Sdružení Hrady na Malši získalo tvrz Tichá

Radek Kocanda, jednatel sdružení Hrady na Malši, v polovině listopadu 2008 přiblížil, že sdružení získalo zhruba dva miliony korun pro hrad Pořešín. „Padnou na konzervaci paláce, hradební zdi jádra a druhého předhradí. Práce začnou na jaře a skončí na podzim,“ uvedl tehdy. „Poté už hrad bude bezpečným místem pro návštěvníky i pro konání různých akcí. I když se dá těžko předvídat, jestli se tím uzavře již komplet celá konzervace hradu, ale z větší části to bude určitě hotové,“ dodal.

Sdružení se ale nechystalo zabývat se jen Pořešínem. Například letos po archeologickém průzkumu provedlo drobnou konzervaci Velké věže na hradě Velešín a nyní plánuje svou činnost na tvrzi Tichá. „Získali jsme ji spolu s Dolním Dvořištěm od soukromého vlastníka. Tvrz Tichá je na seznamu ohrožených památek Národního památkového ústavu (NPÚ). Takže má prioritu. Kromě toho také pečujeme o ostatní hrady na Kaplicku, tedy ještě o hrad Louzek a Sokolčí,“ připomněl Radek Kocanda.

Sdružení mělo v roce 2008 zachránit v první řadě tvrz Tichá, pro niž meselo sehnat peníze.

Fotogalerie: Tato miminka se narodila v první polovině listopadu 2008

1/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Jáchym Ondřej Šefčík, 5. listopadu 2008, 4000 g, 53 cm, Kaplice. 2/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Petra Jakešová, 5. listopadu 2008, 3600 g, 50 cm, Přídolí. 3/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Vanesa Jochová, 5. listopadu 2008, 3420 g, 51 cm, Kladenské Rovné. 4/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Nguyêň Thiên Anh, 5. listopadu 2008, 4050 g, 52 cm, Horní Planá. 5/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Davídek Pelech, 6. listopadu 2008, 2280 g, 44 cm, Mnichov. 6/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Honzík Čábela, 7. listopadu 2008, 3755 g, 52 cm, Soběnov. 7/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Ondřej Fiala, 7. listopadu 2008, 3150 g, 49 cm, Křemže. 8/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Radim Rázl, 8. listopadu 2008, 2840 g, 49 cm, Kájov. 9/9 Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský Natálie Jaklová, 10. listopadu 2008, 3550 g, 51 cm, Kaplice.

Velešínští postavili novou krytou tenisovou halu

Velešín se v listopadu 2008 mohl pochlubit novou krytou tenisovou halu. V pátek 14. listopadu při slavnostním otevření kvalitu umělého povrchu jejího jediného tenisového dvorce jako první otestovala Vlaďka Uhlířová, 24. hráčka žebříčku WTA ve čtyřhře, která předvedla exhibiční show spolu s prezidentem klubu LTC Velešín Vladimírem Mikešem a hráči Petrem Tůmou a Miroslavem Codlem. Pak ukázala trénink mládež velešínského klubu pod vedením Aleny Rozkošné.

Tenisovou obloukovou halu postavilo občanské sdružení Tenis Velešín, kterému se podařilo uspět se svým projektem a získat od státu dotaci ve výši osmi milionů korun. „Překvapení to bylo samozřejmě příjemné, ale skutečné náklady byly bohužel vyšší,“ podotkl s úsměvem předseda rady sdružení Jaroslav Švec. Výstavba haly spolykala i s DPH 10,7 milionu korun, takže zainvestovat zbytek bylo na členech sdružení.

Na rozbouřeném Lipně se převrhla loď s rybáři

Rybáři měli štěstí v neštěstí, protože na jezeře v daném místě nebyli sami. „Na vodě pluly dvě dvojice rybářů. Rybáři, kteří se dostali do potíží, měli zřejmě nevhodnou loď s mělkým dnem. Když se zvedl vítr a vlny, natekla jim voda do pramice a loď se převrátila,“ líčil policista z Obvodního oddělení police ČR Horní Planá. Druhá dvojice rybářů, která chytala asi padesát metrů od nich, se jim vydala na pomoc. „Rybáři naštěstí byli tak duchapřítomní, že ihned po pádu do vody ze sebe strhali svrchní oblečení, které by je stáhlo ke dnu. Jejich kolegové jim hodili plavací vesty, aby se lépe udrželi na hladině a posléze je dopravili na břeh. Jsou to hrdinové,“ podotkl policista.

