Psali jsme před 15 lety: Pod nádrží na hnojivo v Omlenici zahynuli dva lidé

Tragická nehoda v zemědělském areálu, která si vyžádala dva lidské životy, utopenec vytažený z Lipna, úspěchy krumlovského sboru Perchta nebo plány na novou železniční trať, která by vedla z Rybníka až do Černé v Pošumaví a dál do Dolní Vltavice. To jsou témata, která se dostala na titulní stránky Českokrumlovského deníku před patnácti lety, na konci října 2008.

Zborcením věže na zemědělské hnojivo zahynuli v Omlenici dva lidé. | Video: DENÍK/Pavel Kacerovský