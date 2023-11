Devět psů a patnáct koček momentálně čeká na svého člověka a milující domov v českokrumlovském útulku pro opuštěná zvířata. Mezi nimi je i rekordman, třináctiletý Kája, který se do útulku dostal už v roce 2013 poté, co ho někdo nechal uvázaného v městském parku, nebo kocourek, který se toulal kolem vlakového nádraží. Nenajdete v útulku spřízněnou zvířecí duši i vy?

V krumlovské útulku na adopci momentálně čeká devět psů a patnáct koček. Na snímku Kája (13), který je v útulku už deset let. Pohodový hafan, který se hodí do rodiny, ale pouze jako jedináček. | Foto: Se svolením Psího útulku města Český Krumlov

„Z počátku to s Kájou nebylo vůbec jednoduché, s přibývajícím věkem se ale zklidnil a dnes můžeme s čistým svědomím říct, že to je opravdu pohodový hafan. Do rodiny ale pouze jako jedináček,“ zdůraznila Tereza Hlásková, správkyně útulku a ošetřovatelka tamních zvířat v jedné osobě.

Mladý a temperamentní Vlk zase ocení velkou a dobře oplocenou zahradu. Tento dvouletý kříženec německého ovčáka a pravděpodobně československého vlčáka v útulku udělal velké pokroky. Z nedůvěřivého divocha je kontaktní pes, který je rád za každé pohlazení. Nový pán se mu bude muset naplno věnovat a unavit ho jak po fyzické, tak i po psychické stránce a měl by to být aktivní a zkušenější chovatel.

Svého člověka hledá i kocour Gerald, který se potuloval kolem krumlovského vlakového nádraží. Je to mohutný kocour, zvyklý na lidskou společnost, který se rád nechává drbat za ušima.

Aktuální nabídku najdete na facebookovém profilu útulku ZDE.

Tradiční Psí Vánoce jsou naplánované na 22. prosince, od 13 do 18 hodin. Připravená je prohlídka útulku spojená s ochutnávkou vánočního cukroví a punče. Čtyřnohým mazlíčkům je možno přinést dárky ve formě krmiva, pamlsků či finančně přispět, a to přímo v útulku nebo na konto útulku č.ú.:19 – 221 241 / 0100, VS: 9619000001.

K adopci je také Agar (12), jenž byl na konci srpna odebrán majiteli pro nedostatečnou péči. Byl v naprosto dezolátním stavu, měl kýlu, blechy, lysiny do půl těla, přerostlé drápy a silně zapáchal.

„Ihned po převozu k nám byl vyšetřen, abychom mohli zahájit léčbu. Agar byl naštěstí vzorný pacient, a tak podávání veškeré medikace probíhalo bez sebemenších problémů,“ popsala Tereza Hlásková. „Začala nás ale trápit jiná věc - nemožnost se vyprázdnit. NakoneC pomohl přípraveK Duphalac, který obsahuje projímadlo nazývané laktulóza, změkčuje stolici a usnadňuje vyprazdňování. Z Agara se rázem stal úplně jiný pes. Pes, kterému se vrátila jiskra do oka, má energii, venku si poskakuje a válí se v trávě. A hlavně pes, který by měl ještě dostat šanci a dožít v milujícím domově.“