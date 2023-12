Dobře ale ví, že těch, kterým jsou zvířata lhostejná, není většina. „Přišel sem před pár dny dvacetiletý kluk, že se chce podívat na pejsky k adopci. Žádného si nevybral, ale sáhl do kapsy a vytáhl deset tisíc jako dar pro útulek. Já tomu ani nechtěl věřit a byl jsem úplně dojatý, obzvlášť u tak mladého člověka,“ pokračuje ve vyprávění v kuchyňce útulku, kde se umývají misky a chystá krmení. „Tak to s námi lidmi není ještě úplně ztracené.“

Na mřížích visí upozornění, aby návštěvníci ke psům nestrkali ruce. „Ti chudáci mají leccos za sebou, někdy se až stydím, že jsem člověk. Někteří byli týraní, jiní jsou zanedbaní a pro kousnutí nejdou daleko,“ přibližuje Jan Kolouch (61), který se rozhodl v útulku pracovat jednoduše proto, že zvířata miluje. „Snažíme se je rehabilitovat, aby mohli do rodin, to je důležitá součást naší práce. Je neuvěřitelné, co všechno zvířata dokážou a jak jsou hodná a věrná. My si toho máme vážit a využívat to v náš prospěch a k našemu dobru, a ne jim ubližovat.“

Část dne správci útulku tráví venčením a výcvikem, chybět nemůže ani mazlení se a hra s kočkami, aby byly zvyklé na lidskou společnost. „My pro ně nejsme trvalý domov a snažíme se jim zacelit rány na duši, aby mohli jít do rodin. Třeba Smokie, ten do útulku přišel úplně vyzáblý, prakticky bez srsti, protože trpí alergií na blechy, a byl agresivní na lidi bez rozdílu, nejspíš byl bitý. Když jsem k němu přišel a zvedl jsem ruku, začal cenit zuby a šel po mně. Teď už je to úplně jiný pejsek, dá se s ním už vyjít. Chodíme s ním do lesa, cvičíme ho, učíme ho základní povely, v čemž nám hodně pomáhají pamlsky,“ říká a ukazuje, že piškoty jsou pro Smokieho velkou motivací.

Zn.: Hledají se páníčci. Podívejte se, kdo v krumlovském útulku čeká na adopci

„Tady Vlček je hodný na lidi i na zvířata, je to velký mazel, zároveň to je ale útěkář a má svoji hlavu. Je nesmírně učenlivý, už umí přijít k noze, sedne si, pomáhají nám také piškoty. Měl zanedbanou výchovu, vyrůstal jako dříví v lese někde v kravíně a k nám přišel zbědovaný s poloviční váhou. Adoptovat ho bude muset zkušený chovatel, snad se někdo brzy najde,“ doufá Jan Kolouch.

„A Kája? S tím to bylo těžké, k adopci nebýval, ale teď věkem zmoudřel a je z něj úplné zlato. I děti ze škol, které k nám chodí, má moc rád, zasloužil by si konečně rodinu,“ přidává se Tereza.

V útulku žije trvale také několik koček, které se tam volně pohybují. Hned ráno se hlasitě dožadují pozornosti. „Všechny jsou vykastrované a drží se tady. Chodí kolem nás, pohladit se ale některé vůbec nenechají. Jsou od malička venkovní a gaučáci z nich už asi nebudou. Mají u nás takový domov na půli cesty,“ říká Jan Kolouch, zatímco ho z pár metrů pozorují tři mourovaté kočky s huňatým zimním kožichem. „Máme tu i zajímavého kocourka, to je ten, co vypadá, že má otevřenou ránu na nosíku. Ale jak jsme zjistili, je to jenom zvláštní zbarvení. Ten když k němu přijdete, okamžitě začne šlapat zelí.“

Jan Kolouch předvádí i to, jak bídně psychicky jsou na tom psi plemene puli, kterých v útulku skončilo po odebrání z nevhodných podmmínek několik najednou. „Jsou k adopci, ale bude s nimi ještě práce, chtělo by to trpělivé páníčky. Někteří jsou jako zloději, schovaní v kotci, ani nevylezou… Nažerou se, vykadí se a zase zalezou. Zlí ale nejsou, nekoušou a jsou nekonfliktní i k jiným psům a zvířatům. K lidem se ale moc nemají,“ vykládá u jedné z boudy, v jejímž rohu se krčí černé klubíčko.

Čiko, psí senior, odcestoval do nového domova, kde o něj bude báječně postaráno a jeho potřeby budou pochopeny. Je z něj Pražák.Zdroj: Se svolením útulku

V útulku se kromě krmení, venčení a výcviku např. perou deky a pelíšky, uklízí se, dělá se administrativa a nedílnou součástí jsou také výjezdy do terénu. „Je to jak kdy, někdy se pár dnů nic neděje, jindy jsou tři výjezdy na den. V průměru bych řekla tak jeden výjezd denně,“ vypočítává Tereza Hlásková poté, co nacpe do pračky dávku dek. „A hlavní akce, která nás čeká teď, jsou tradiční Psí Vánoce. Ty se konají 22. prosince od 13 do 18 hodin.“

Na tuto akci, která bývá s muzikou a grilováním, návštěvníci z města i širokého okolí nosí zvířatům v útulku nejen krmivo pro zvířata (čím kvalitnější, tím lepší). Útulek ocení také různé pamlsky, kočičí stelivo nebo dřevitou vlnou, která poslouží jako podestýlka do bud pro psy. Nepohrdne ani finančním dárkem. Útulku lze ale přispívat po celý rok, a to na účet 19-221241/0100, VS 9619.