Mantrailing (pozn. redakce metoda pachové práce služebních psů, česky stopování převážně podle individuálního pachu člověka) je vhodný nejen pro čistokrevné psy, ale dobří jsou v něm i kříženci. Na jih Čech si přijelo zdokonalit schopnosti celkem 14 psů se svými majiteli a majitelkami.

Nadporučík Eva Ulmová z Volyně by u policie ráda získala třetí zářez na pažbě

Šlo nejen o nejlepší barváře bloudhoundy, ale také australského a německého ovčáka, baseta, novofundlandského a chodského psa, anglického bullteriéra, australské honácké psy, křížence bordel kolií, či retrívrů, a knírače.

Obr s křehkým srdcem

Jak přiblížil předseda (české centrály) International Bloudhound Academy (IBHA) Lubomír Satora, bloudhoundi, česky také svatohubertští psi, se vyznačují vynikajícími čichovými schopnostmi. „Ve standardu mají navíc charakteristiku obra s křehkým srdcem, vyznačují se typickým štěkotem a disponují nejlepším čichem ze všech plemen psů. Jde o nejlepší stopaře, barváře,“ popsal.

Výcviku v Lužnici a okolí se zúčastnili nováčci, mírně pokročilí i experti. „Dva z nich mají slouženou už i zkouškou prvního stupně, a tak jsou braní jako regulérní zásahoví,“ upřesnil Satora.

Záchranné brigády kynologů hledaly lidi v sutinách, soutěžilo se na Spáleništi

Při mantrailingu se pes zaměřuje na individuální pachovou stopu jedné konkrétní osoby. „Jde o součást souboru pachů (či biologického materiálu), který za sebou každá osoba zanechává. Naši psi jsou schopní hledat jednotlivce i mezi ostatními lidmi právě díky tomu, že sledují převážně tuto individuální složku pachového spektra konkrétní osoby,“ vysvětlil.

Jak postupovat v případě potřeby pomoci?

1. nahlásit pohřešování osoby na policii cestou linky 158

2. požádat policii o součinnost pátracích psů Resdogs

3. zavolat operátora Resdogs na telefon 720 968 747

Veškeré informace lze najít na webu: pohresujeme.cz, resdogs.cz, ibha.eu

V zásadě jde o to, že čichání, či sledování pachu je pro psy přirozenou činností. „Nejde o sport, ale jedná se o typicky záchranářskou práci na základě jejich výborných schopností. Tréninkem tyto přirozené vlastnosti pouze zdokonalujeme,“ dodal Satora.

Pes poslední nadějí

Zkušení psovodi se v terénu pohybují už bez instruktorů. „Jejich práci hlídáme pouze pomocí speciálního sledovacího systému díky GPS lokátorů, který je umístěný ve vysílačkách. Vidíme tak umístění pohřešovaného figuranta i psovoda se psem, který se pohybuje ve stopě,“ shrnul.

Vybuchl muniční sklad, na místě zůstalo šest osob. Najděte je

Vše se mimo to také zapíše a lze tak pohyb všech účastníků později i zkontrolovat. „Záznam tras se ukládá do Google map a můžeme tak později celý trénink zhodnotit,“ podotkl. Psovody vede k samostatnosti. „Každý by měl dokázat správně číst svého psa a fungovat samostatně i během reálného pátrání, pes může být totiž poslední nadějí pohřešovaného,“ zmínil. Resdogs pomáhali například i u pátrání po osmileté německé dívce, která se loni na podzim ztratila u Čerchova na Domažlicku.

Stopují pachatele i sebevrahy

Pětiletý pes „Čoko“ (Choocolate Agent z Křivoklátských hvozdů), který je již třetím bloodhoundem Lubomíra Satory, již dva roky vyjíždí k ostrým zásahům, i díky nim se nešťastné lidské osudy často dočkají happy endu. „Kromě hledání pohřešovaných osob, hlavně dětí, ztracených houbařů, či lidí s možnými sebepoškozujícími sklony, jezdíme také pro policii i na závažnou trestnou činnost, kdy stopujeme pachatele,“ naznačil muž, který s touto činností má více jak dvanáctileté zkušenosti.

Zvou je policisté i kriminalisté, kteří už se s jeho prací setkali. „Mají už za ta léta praxe dobré reference, znají naší práci. I tak se pomalu mantrailing dostává do širšího povědomí,“ pochvaloval si.

Volat v akutních případech

Psí záchranáře, Resdogs, by podle Satory měla policie přizvat vždy při nestandardních případech. „Když je třeba určit směr, kterým osoba odešla. Kdy se hraje o čas, je tam nějaký problém, jde o akutní potřebu, ztracené dítě, nemocného seniora, člověka, u kterého se předpokládají sebepoškozující úmysly a může jít opravdu o život,“ vyjmenoval předseda IBHA.

Své schopnosti Deníku ukázaly i fenky, půlroční Odetta a pětiletá Kali (Christiana Akali z Křivoklátských hvozdů), které vlastní Eva Ulmová ze Strakonicka. I její dcera Kateřina propadla chovu psů a mantrailingu. Ta ale cvičí s anglickou bullteriérkou Eliškou (Alisha Elene). „Dneska nám to šlo perfektně, jen v jednom místě jsme se trochu zasekly, ale pohřešovaného Elie nakonec našla. Bezmezně jí důvěřuji a jdu za ní,“ sdělila Kateřina.

Je to škola hrou. „Naše holky vyžadují pozitivní motivaci, za odměnu dostávají pamlsky, Odetta má nejraději plíce. Jiní psi se třeba ale za odměnu rádi mazlí, nebo dostávají hračky, každý má jinou povahu a potřeby,“ vysvětlila Eva Ulmová. Se starší Kali už se zúčastnila dvou ostrých pátracích akcí pro jihočeskou policii.

Prohlubují si dovednosti i znalosti

Mezi účastníky nechyběla ani dvaačtyřicetiletá Jitka Vaňková z nedalekého Veselí nad Lužnicí se svým čtyřletým chodským psem Archerem od Šiškovky. „Trénujeme asi dva a půl roku, máme složený instinkt test, byli jsme u atestů stupně jedna, ale zatím jsme je nedali,“ naznačila.

Snaží se společně jezdit na co nejvíc podobných akcí, aby se jako tým zdokonalovali. „Některé jsou daleko, atesty jsme skládali až na Slovensku, ale snažím se prodloužené víkendy využívat, protože jsou vždy plné nových informací, konzultačních rad a doporučení,“ vysvětlila Vaňková.

V sobotu se jim ve stopě příliš nedařilo, ale neklesala na mysli. „Není každý den posvícení, dneska jsme trochu zabloudili. V horku byl Archer asi dříve unavený. Je to podobně jako u lidí, ne vždy je pes dobře naladěný a soustředěný, jak je třeba,“ uvedla s tím, že v pátek se její pes po stopě vydával s větším nadšením. „Včera se nám naopak dařilo super, bylo celkově lepší počasí pro práci se psy,“ porovnala.

Rýsuje se oficiální spolupráce s IZS

V rámci Česka a Slovenska má IBHA v čele s Lubomírem Satorou na starosti 14 výcvikových skupin od Liberce až po Košice. Od roku 2006 se věnuje mantrailingu, v roce 2012 se na toto téma uskutečnila i Mezinárodní konference v Bratislavě, která měla za úkol představit tuto techniku stopování odborníkům i široké veřejnosti. Před dvěma lety Satora také vydal v nakladatelství Grada publikaci: Základy mantrailingu. Výcviková příručka pro začátečníky. Loni navázali intenzivní spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, především policií. Na Policejním prezidiu ČR se povedlo dojednat její pravidla, během následujících dvou let se IBHA pokusí o realizaci projektu, jehož součástí je příprava metodiky výcviku, metodiky použití a atestace jejich psů. Policie vyslovila přání, aby v každém kraji, či v rozumné dojezdové vzdálenosti fungoval jeden mantrailer. V současnosti koncept připravují a vybírají nejlepší psí adepty, kteří mají potenciál stát se záchrannými zásahovými psy pro tyto účely. Pro každý takový pátrací tým se snaží používat speciálně upravená dodávková a terénní vozidla. Velitelské výjezdové vozidlo, které Chooco používá, je upraveno pro celoroční používání, vybavené plynovým topením, bateriovými zdroji energie, zázemím pro dva lidi a dva psy, sledovacím a komunikačním systémem. Do ostré akce mají také výjezdové vozidlo k celoročnímu využití s plynovým topením a potřebnou technikou i materiálem, kotci pro dva psy, i možností přespaní pro dvě osoby a improvizovanou kuchyňkou s vařičem.