Jedna z feneček podle Šťastné měla neléčenými záněty zdeformované uši, jeden pejsek zase špatné jaterní enzymy, což vzhledem k jejich stavu nebylo velkým překvapením, druhý dospělý samec zase nesestouplé varle v dutině břišní. „To je v dospělosti velmi nebezpečné. Báli se zcela běžných věcí a bylo jednoznačně vidět, že nežili normální psí život. O vhodné péči, socializaci, výchově či výcviku se jim jen zdálo,“ vysvětlila dále.

Další hrůzné svědectví o množírně z Plavska, malé štěně i přes snahu nepřežilo

Hojí zdravotní i psychické problémy

Odstranění zdravotních problémů nekončí. „Ono roky neřešené zdravotní problémy člověk neodstraní během pár týdnů. Začalo se ostříháním dredů a drápů, koupáním, vyčištěním uší a očí, ošetřením proti vnějším a vnitřním parazitům, nasazením léků a doplňků stravy. Někteří pejsci byli kvůli poraněním i na šití, mazaly se starší rány,“ popsala Kamila Šťastná.

Od začátku se se zaměstnanci táborského útulku snaží zachránit ouška obou fenek zdeformované neléčenými záněty. „Začalo se s léčením kožních problémů, pravidelnými koupelemi, dietou vylučující potravinové alergie,“ upřesnila.

Současně pracují i na jejich psychice. „Zvykali si na lidský dotek a manipulaci. Jakmile zdravotní stav dovolil pejsky kompletně naočkovat, učili se chodit ven. Nyní už bude možné přistoupit třeba ke kastraci pejska, který má nesestouplé varle, či k lepšímu ošetření zoubků u pejsků, kde zatím nebyl tento zákrok možný vzhledem k potřebě anestezie, která pro ně byla příliš riskantní. Bohužel ani psychická rekonvalescence není hotová. Naučili se toho mnoho, pokroky jsou velké, ale stigma minulosti jim v nějaké podobě zůstane všem,“ konstatovala smutně.

KOMENTÁŘ: Mějte oči otevřené, množírnu může mít i váš soused

Před koupí zvířete prověřujte

Dle stavu těchto pěti pejsků mohou i zaměstnanci Útulku Tábor pro psy a kočky potvrdit, že zanedbání péče bylo dlouhodobého rázu. „V rámci naší praxe jsme podobné případy již viděli, je to vždy smutné a emocionálně náročné. Boj s podobnými chovateli je složitý a dlouhodobý. Rad již bylo sepsáno hodně a lidé, kteří se nechtějí napálit, musí přípravě před pořízením psa věnovat dostatek času,“ upozornila Kamila Šťastná.

Důležité je podle ní před pořízením domácího mazlíčka hledat si informace a reference. „Základem je smlouva, otevřenost, možnost návštěv v chovu a podobně. Vyhnout riziku se lze i pořízením psa z útulku. Adopce má samozřejmě svá specifika, ale zase s jistotou víte, že pomůžete psí duši v nouzi,“ podotkla.

Na množírnu v Plavsku upozorňovali lidé už dříve, psi žili v přízemí i podkroví

Duši vyléčí čas

Z hlediska zdravotního jsou jorkšíři po třech měsících z nejhoršího venku, vykrmení, stabilizovaní. „U některých nás čekají ještě operativní zákroky, abychom je v rámci možností dostali do ideální kondice. Naučili se základní manipulaci, chodí na procházky, jeví zájem o hru, snížila se míra jejich paniky v nových situacích. Jsou psychicky stabilnější, ale je třeba pochopit, že o ukončené socializaci nemůže být řeč,“ upozornila vedoucí útulku s tím, že roky strávené v nevhodném prostředí nedokážou zahojit za pár měsíců.

„Je to běh na dlouhou trať. Běh, který u nás započal, ale dokončí se až v nových rodinách, kde s pejsky budou majitelé individuálně a intenzivně pracovat a vlastně si i nastaví, co od pejska očekávají, co ho chtějí naučit, a zda to bude pro ně reálné,“ dodala Kamila Šťastná.

Veterina v Plavsku odebrala na 50 jorkšírů. Chovali je v příšerných podmínkách

Nechce se jich vzdát

Správní řízení je dlouhé a komplikované proto, že majitelka se psů nechce vzdát a vede právní boj, který nejvíce ze všeho ubližuje právě psům. „Ti právě proto nemohou odjet do nových rodin,“ vysvětlila.

Odbor životního prostředí města Jindřichův Hradec rozhodl o odebrání psů a nyní usiluje o to, aby se psi majitelce nevrátili. „Aktuálně jsou psi v předběžné náhradní péči, a pokud vše půjde dobře, po ukončení správního řízení propadnou státu, který o psy pečuje prostřednictvím útulků, a nakonec mohou do nových domovů,“ popsala složitý proces.

Scénář, který by zahrnoval to, že se psi budou muset majitelce vrátit, si nechce připustit. „Bylo by to absurdní. Věříme, že šance na to, že by k tomu došlo, je opravdu mizivá. Nicméně jsme v pozici, kdy musíme dát pejskům maximum toho, co dokážeme, pečovat o ně s láskou a čekat, jak vše dopadne,“ řekla.

Budou potřebovat zodpovědné pány

Každý z pěti malých svěřenců je podle Šťastné jiné povahy. „Každý tak bude mít i trochu jiné nároky na nový domov. Všichni budou potřebovat zodpovědné majitele, kteří budou velmi opatrní, obezřetní, chápající a trpěliví,“ sdělila.

Budou hledat lidi, kteří rozumí tomu, že jorkšír je sice roztomilý malý pejsek, který je ale akčním teriérem vyžadujícím dostatek pohybu a zábavy. „Noví majitelé budou muset počítat i s tím, že se u pejsků mohou objevit zdravotní potíže, mohou mít horší imunitu, vyšší míru bázlivosti. Některé překážky nebudou pro pejsky úplně jednoduché a majitel bude muset akceptovat třeba i to, že se pejsek i přes snahu některé věci nenaučí,“ zdůraznila.

Proces adopce bude postupný. „Budou nutné návštěvy, seznamování, venčení a budeme s nimi probírat všechny detaily povahy pejska, nároky, možné scénáře, tak, aby noví majitelé s jistotou věděli, do čeho jdou, co adopce pejska obnáší a byli maximálně připravení. Moc se těšíme na to, až adopce budou možné,“ uzavřela s nadějí v hlase.